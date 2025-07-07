ФОТО. Неймар стал отцом в четвертый раз. И снова девочка
Неймар и Бруна Бьянкарди радуются рождению дочери
У нападающего «Сантоса» и сборной Бразилии Неймара родилась дочь – это уже четвёртый ребёнок футболиста.
О радостном событии Неймар и его возлюбленная Бруна Бьянкарди сообщили в соцсетях.
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Девочку назвали Мел – это второй общий ребёнок пары после ещё одной девочки Мави. Также у Неймара есть дети от других женщин: сын Дави Лукка и Хелена.
«Наша Мел сделала жизнь слаще. Пусть Бог хранит тебя», – написала Бруна.
Пара также опубликовала первые фото с малышкой:
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