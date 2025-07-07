ФОТО. Неймар стал отцом в четвертый раз. И снова девочка

У нападающего «Сантоса» и сборной Бразилии Неймара родилась дочь – это уже четвёртый ребёнок футболиста.

О радостном событии Неймар и его возлюбленная Бруна Бьянкарди сообщили в соцсетях.

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Девочку назвали Мел – это второй общий ребёнок пары после ещё одной девочки Мави. Также у Неймара есть дети от других женщин: сын Дави Лукка и Хелена.

«Наша Мел сделала жизнь слаще. Пусть Бог хранит тебя», – написала Бруна.

Пара также опубликовала первые фото с малышкой: