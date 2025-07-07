Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Неймар стал отцом в четвертый раз. И снова девочка
Другие новости
07 июля 2025, 00:35 |
272
0

ФОТО. Неймар стал отцом в четвертый раз. И снова девочка

Неймар и Бруна Бьянкарди радуются рождению дочери

07 июля 2025, 00:35 |
272
0
ФОТО. Неймар стал отцом в четвертый раз. И снова девочка
Instagram. Неймар, Бруна Бьянкарди, Мави и Мел

У нападающего «Сантоса» и сборной Бразилии Неймара родилась дочь – это уже четвёртый ребёнок футболиста.

О радостном событии Неймар и его возлюбленная Бруна Бьянкарди сообщили в соцсетях.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Девочку назвали Мел – это второй общий ребёнок пары после ещё одной девочки Мави. Также у Неймара есть дети от других женщин: сын Дави Лукка и Хелена.

«Наша Мел сделала жизнь слаще. Пусть Бог хранит тебя», – написала Бруна.

Пара также опубликовала первые фото с малышкой:

По теме:
ФОТО. Как прошли похороны Диогу Жота: мир попрощался с футболистом
ФОТО. Уэйн Руни получил огромный контракт от BBC. Цифры впечатляют
ФОТО. Где отдыхает жена Артема Федецкого. Полный люкс и лакшери
фото lifestyle Неймар рождение ребенка Сантос Бруна Бьянкарди чемпионат Бразилии по футболу сборная Бразилии по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ярмоленко и Буяльский провели беседу и выбрали капитана Динамо
Футбол | 06 июля 2025, 08:31 7
Ярмоленко и Буяльский провели беседу и выбрали капитана Динамо
Ярмоленко и Буяльский провели беседу и выбрали капитана Динамо

Виталий Буяльский рассказал, что вингер также претендовал на капитанскую повязку

Назван лучший футболист в истории. Кто опередил Пеле и Марадону?
Футбол | 06 июля 2025, 09:10 13
Назван лучший футболист в истории. Кто опередил Пеле и Марадону?
Назван лучший футболист в истории. Кто опередил Пеле и Марадону?

Первое место занял Лионель Месси

Стали известны все пары 1/8 финала Уимблдона-2025 у мужчин
Теннис | 06.07.2025, 07:23
Стали известны все пары 1/8 финала Уимблдона-2025 у мужчин
Стали известны все пары 1/8 финала Уимблдона-2025 у мужчин
Ничья перед Ильвесом. Шахтер расписал мировую против Словацко
Футбол | 06.07.2025, 20:58
Ничья перед Ильвесом. Шахтер расписал мировую против Словацко
Ничья перед Ильвесом. Шахтер расписал мировую против Словацко
Победа для хозяек Евро. Швейцария и Исландия провели матч женского ЧЕ-2025
Футбол | 07.07.2025, 00:55
Победа для хозяек Евро. Швейцария и Исландия провели матч женского ЧЕ-2025
Победа для хозяек Евро. Швейцария и Исландия провели матч женского ЧЕ-2025
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
БЕЛЛЬЮ: «Реванш Усик – Дюбуа? Это будет его конец. Он нокаутирует»
БЕЛЛЬЮ: «Реванш Усик – Дюбуа? Это будет его конец. Он нокаутирует»
06.07.2025, 00:12
Бокс
«Он его просто уничтожит». Легендарный Насим Хамед – о бое Усик – Дюбуа 2
«Он его просто уничтожит». Легендарный Насим Хамед – о бое Усик – Дюбуа 2
06.07.2025, 08:52 13
Бокс
Барселона продала игрока за смешные деньги. Ямаль умолял этого не делать
Барселона продала игрока за смешные деньги. Ямаль умолял этого не делать
05.07.2025, 21:58
Футбол
Претендент на трансфер Забарного отказался от игрока сборной Украины
Претендент на трансфер Забарного отказался от игрока сборной Украины
05.07.2025, 14:07 1
Футбол
Сетка плей-офф КЧМ-2025. Суперматч Реала: определены полуфинальные пары
Сетка плей-офф КЧМ-2025. Суперматч Реала: определены полуфинальные пары
06.07.2025, 06:30
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Французский клуб исключен из всех национальных соревнований
ОФИЦИАЛЬНО. Французский клуб исключен из всех национальных соревнований
05.07.2025, 11:27
Футбол
Фьюри обратился к Дюбуа перед боем с Усиком и дал дерзкий совет
Фьюри обратился к Дюбуа перед боем с Усиком и дал дерзкий совет
05.07.2025, 19:47 4
Бокс
Эдди Хирн посоветовал Усику не выходить на ринг против этого боксера
Эдди Хирн посоветовал Усику не выходить на ринг против этого боксера
05.07.2025, 05:34
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем