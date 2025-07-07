ФОТО. Горячие кадры жены футболиста Динамо в отпуске. Она – в Испании

София Цитаишвили, супруга грузинского футболиста Георгия Цитаишвили, снова привлекла внимание в соцсетях.

Она опубликовала фото у бассейна в нежно-жёлтом микробикини.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Кадры быстро стал вирусными из-за откровенной позы, подчёркнутых форм и выразительного взгляда.

София в очередной раз подтвердила статус одной из самых эффектных жен среди футболистов киевского «Динамо».

Напомним, что контракт Цитаишвили принадлежит киевскому клубу, а прошлый сезон он провел в аренде в «Гранаде».