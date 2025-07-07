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07 июля 2025, 00:18 |
254
0

ФОТО. Горячие кадры жены футболиста Динамо в отпуске. Она – в Испании

София Цитаишвили впечатлила откровенными фото

07 июля 2025, 00:18 |
254
0
ФОТО. Горячие кадры жены футболиста Динамо в отпуске. Она – в Испании
Instagram. София Цитаишвили

София Цитаишвили, супруга грузинского футболиста Георгия Цитаишвили, снова привлекла внимание в соцсетях.

Она опубликовала фото у бассейна в нежно-жёлтом микробикини.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Кадры быстро стал вирусными из-за откровенной позы, подчёркнутых форм и выразительного взгляда.

София в очередной раз подтвердила статус одной из самых эффектных жен среди футболистов киевского «Динамо».

Напомним, что контракт Цитаишвили принадлежит киевскому клубу, а прошлый сезон он провел в аренде в «Гранаде».

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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