Другие новости07 июля 2025, 00:18 |
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ФОТО. Горячие кадры жены футболиста Динамо в отпуске. Она – в Испании
София Цитаишвили впечатлила откровенными фото
07 июля 2025, 00:18 |
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София Цитаишвили, супруга грузинского футболиста Георгия Цитаишвили, снова привлекла внимание в соцсетях.
Она опубликовала фото у бассейна в нежно-жёлтом микробикини.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Кадры быстро стал вирусными из-за откровенной позы, подчёркнутых форм и выразительного взгляда.
София в очередной раз подтвердила статус одной из самых эффектных жен среди футболистов киевского «Динамо».
Напомним, что контракт Цитаишвили принадлежит киевскому клубу, а прошлый сезон он провел в аренде в «Гранаде».
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