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  4. ПСЖ ведет переговоры с одним из самых дорогих игроков мира. Дважды брал ЛЧ
Франция
07 июля 2025, 18:20 |
763
0

ПСЖ ведет переговоры с одним из самых дорогих игроков мира. Дважды брал ЛЧ

Родриго может покинуть мадридский «Реал»

07 июля 2025, 18:20 |
763
0
ПСЖ ведет переговоры с одним из самых дорогих игроков мира. Дважды брал ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго

Французский «Пари Сен-Жермен» интересуется бразильским вингером мадридского «Реала» Родриго, сообщает испанское издание ESPN Brazil.

По информации источника, парижане уже ведут переговоры с окружением 24-летнего футболиста о потенциальном трансфере.

В сезоне 2024/25 Родриго провел 54 матча на клубном уровне, отличившись 14 забитыми мячами и 11 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 90 миллионов евро, что делает его 20-м в списке самых дорогих игроков мира.

Ранее сообщалось, что Родриго интересуется «Бавария».

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Дмитрий Вус Источник: ESPN
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