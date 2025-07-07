ПСЖ ведет переговоры с одним из самых дорогих игроков мира. Дважды брал ЛЧ

Французский «Пари Сен-Жермен» интересуется бразильским вингером мадридского «Реала» Родриго, сообщает испанское издание ESPN Brazil.

По информации источника, парижане уже ведут переговоры с окружением 24-летнего футболиста о потенциальном трансфере.

В сезоне 2024/25 Родриго провел 54 матча на клубном уровне, отличившись 14 забитыми мячами и 11 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 90 миллионов евро, что делает его 20-м в списке самых дорогих игроков мира.

Ранее сообщалось, что Родриго интересуется «Бавария».