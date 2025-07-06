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Украина. Премьер лига
06 июля 2025, 23:26 |
385
0

Карпаты в Австрии планируют просмотреть трех новичков

Группа футболистов должна восстановиться после травм

06 июля 2025, 23:26 |
385
0
Карпаты в Австрии планируют просмотреть трех новичков
ФК Карпаты

Как стало известно Sport.ua, на сборы в Австрию, куда «Карпаты» отправляются 8 июля утром, к ним присоединятся три потенциальных новичка – легионеры. Впрочем, кто из них по итогам сборов присоединится к «львам», станет известно позже.

В недавнем спарринге с «Агробизнесом» из-за незначительных повреждений не приняли участия бразилец Бруниньо, испанец Пабло Альварес, а также Денис Мирошниченко, Владимир Адамюк, Тимур Стецьков. Но есть основания надеяться, что они смогут играть на зарубежном этапе подготовки.

Также продолжает восстанавливаться после серьезной травмы игрок сборной Украины Алексей Сыч.

А вот кто точно не поможет «зелено-белым» в новом сезоне, так это арендованный Олег Очеретько, который вернулся в «Шахтер». Это серьезная потеря для «Карпат», ведь этот полузащитник был одним из лидеров.

Ранее мы сообщали, что Sport.ua следит за учебно-тренировочными сборами команд Украинской Премьер-лиги.

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Результативный матч. Карпаты в спарринге проиграли Агробизнесу
Карпаты Львов Бруниньо Пабло Альварес Денис Мирошниченко Владимир Адамюк Тимур Стецьков Олег Очеретько Алексей Сыч
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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