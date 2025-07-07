Другие новости07 июля 2025, 22:47 |
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«Он не виноват, это невезение». Куртуа отреагировал на трагедию в футболе
Вратарь – о травме Мусиалы
07 июля 2025, 22:47 |
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Бельгийский вратарь мадридского клуба Реал Тибо Куртуа отреагировал на страшную травму немецкого полузащитника мюнхенцев Джамала Мусиалы, сломавшего ногу и столкновения с голкипером ПСЖ Джанлуиджи Доннаруммой.
«Вратари бросаются за мячом. Нападающие тоже не сдерживаются, на пути за мячом, они могут причинить вред вратарю. Это просто невезение. Джанлуиджи Доннарумма не виноват в травме Мусиалы», – сказал Тибо Куртуа.
Ранее сообщалось, что названы сроки восстановления Мусиалы после жуткой травмы на КЧМ
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