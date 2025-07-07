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07 июля 2025, 22:47 |
664
0

«Он не виноват, это невезение». Куртуа отреагировал на трагедию в футболе

Вратарь – о травме Мусиалы

07 июля 2025, 22:47 |
664
0
«Он не виноват, это невезение». Куртуа отреагировал на трагедию в футболе
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Бельгийский вратарь мадридского клуба Реал Тибо Куртуа отреагировал на страшную травму немецкого полузащитника мюнхенцев Джамала Мусиалы, сломавшего ногу и столкновения с голкипером ПСЖ Джанлуиджи Доннаруммой.

«Вратари бросаются за мячом. Нападающие тоже не сдерживаются, на пути за мячом, они могут причинить вред вратарю. Это просто невезение. Джанлуиджи Доннарумма не виноват в травме Мусиалы», – сказал Тибо Куртуа.

Ранее сообщалось, что названы сроки восстановления Мусиалы после жуткой травмы на КЧМ

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Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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