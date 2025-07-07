«Он не виноват, это невезение». Куртуа отреагировал на трагедию в футболе

Бельгийский вратарь мадридского клуба Реал Тибо Куртуа отреагировал на страшную травму немецкого полузащитника мюнхенцев Джамала Мусиалы, сломавшего ногу и столкновения с голкипером ПСЖ Джанлуиджи Доннаруммой.

«Вратари бросаются за мячом. Нападающие тоже не сдерживаются, на пути за мячом, они могут причинить вред вратарю. Это просто невезение. Джанлуиджи Доннарумма не виноват в травме Мусиалы», – сказал Тибо Куртуа.

Ранее сообщалось, что названы сроки восстановления Мусиалы после жуткой травмы на КЧМ