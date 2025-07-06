Дьекереш готов частично оплатить свой трансфер в Арсенал
Шведский нападающий может отказаться от 2 миллионов евро зарплаты ради перехода
Лондонский «Арсенал» интересуется шведским нападающим лиссабонского «Спортинга» Виктором Дьокерешом, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, 27-летний футболист согласился отказаться от 2 миллионов евро собственной зарплаты, чтобы облегчить переговоры между клубами о сумме потенциального трансфера. Интересно, что на данный момент «Спортинг» просит за игрока больше, чем предлагают «канониры».
В сезоне 2024/25 Виктор Дьокереш провел 52 матча на клубном уровне, отличившись 54 забитыми мячами и 13 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Виктор Дьокереш отклонил предложение из Саудовской Аравии.
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