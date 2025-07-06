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Англия
06 июля 2025, 22:38 |
834
0

Дьекереш готов частично оплатить свой трансфер в Арсенал

Шведский нападающий может отказаться от 2 миллионов евро зарплаты ради перехода

06 июля 2025, 22:38 |
834
0
Дьекереш готов частично оплатить свой трансфер в Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

Лондонский «Арсенал» интересуется шведским нападающим лиссабонского «Спортинга» Виктором Дьокерешом, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 27-летний футболист согласился отказаться от 2 миллионов евро собственной зарплаты, чтобы облегчить переговоры между клубами о сумме потенциального трансфера. Интересно, что на данный момент «Спортинг» просит за игрока больше, чем предлагают «канониры».

В сезоне 2024/25 Виктор Дьокереш провел 52 матча на клубном уровне, отличившись 54 забитыми мячами и 13 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Виктор Дьокереш отклонил предложение из Саудовской Аравии.

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Виктор Дьекереш Спортинг Лиссабон Арсенал Лондон трансферы трансферы АПЛ чемпионат Португалии по футболу зарплаты
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
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