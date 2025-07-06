Бавария нашла топовую замену Мусиале. Придется заплатить рекордные деньги

Мюнхенская «Бавария» интересуется бразильским вингером мадридского «Реала» Родриго, сообщает испанское издание Madrid-Barcelona.

По информации источника, гигант Бундеслиги видит в 24-летнем футболисте замену Джамалу Мусиале, который получил жуткую травму в четвертьфинале клубного чемпионата мира и пропустит из-за нее примерно 4-5 месяцев.

Отмечается, что «Бавария» готова предложить за Родриго 70 миллионов евро, но «Реал» будет рассматривать только предложения на суммы от 100 миллионов евро. Если трансфер состоится за 100 миллионов евро, то станет рекордным в истории «Баварии».

В сезоне 2024/25 Родриго провел 54 матча на клубном уровне, отличившись 14 забитыми мячами и 11 голевыми передачами.