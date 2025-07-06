Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бавария нашла топовую замену Мусиале. Придется заплатить рекордные деньги
Германия
06 июля 2025, 22:01 |
2943
2

Бавария нашла топовую замену Мусиале. Придется заплатить рекордные деньги

«Реал» готов отпустить Родриго всего за 100 миллионов евро

06 июля 2025, 22:01 |
2943
2
Бавария нашла топовую замену Мусиале. Придется заплатить рекордные деньги
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго

Мюнхенская «Бавария» интересуется бразильским вингером мадридского «Реала» Родриго, сообщает испанское издание Madrid-Barcelona.

По информации источника, гигант Бундеслиги видит в 24-летнем футболисте замену Джамалу Мусиале, который получил жуткую травму в четвертьфинале клубного чемпионата мира и пропустит из-за нее примерно 4-5 месяцев.

Отмечается, что «Бавария» готова предложить за Родриго 70 миллионов евро, но «Реал» будет рассматривать только предложения на суммы от 100 миллионов евро. Если трансфер состоится за 100 миллионов евро, то станет рекордным в истории «Баварии».

В сезоне 2024/25 Родриго провел 54 матча на клубном уровне, отличившись 14 забитыми мячами и 11 голевыми передачами.

По теме:
Дьекереш готов частично оплатить свой трансфер в Арсенал
ОФИЦИАЛЬНО. Фенербахче подписал одного из самых дорогих форвардов мира
Мечта фанатов. Барселона приняла решение о возвращении Неймара
Джамал Мусиала трансферы Бавария Реал Мадрид Родриго Гоес трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги
Дмитрий Вус Источник
Оцените материал
(24)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хаби АЛОНСО: «Этот игрок обязательно вернется в Реал»
Футбол | 05 июля 2025, 23:12 0
Хаби АЛОНСО: «Этот игрок обязательно вернется в Реал»
Хаби АЛОНСО: «Этот игрок обязательно вернется в Реал»

Юссеф Энрикес покинет клуб

Три гола в компенсированное время. Реал переиграл Боруссию в 1/4 финала КЧМ
Футбол | 06 июля 2025, 01:03 4
Три гола в компенсированное время. Реал переиграл Боруссию в 1/4 финала КЧМ
Три гола в компенсированное время. Реал переиграл Боруссию в 1/4 финала КЧМ

Мадридская команда до 90 минуты уверенно контролировала игру, но дальше началось шоу

Летние сборы клубов УПЛ 2025: расписание и результаты контрольных матчей
Футбол | 06.07.2025, 22:04
Летние сборы клубов УПЛ 2025: расписание и результаты контрольных матчей
Летние сборы клубов УПЛ 2025: расписание и результаты контрольных матчей
Промоутер: «То, что он сделал в отношении Усика – посмешище»
Бокс | 06.07.2025, 00:48
Промоутер: «То, что он сделал в отношении Усика – посмешище»
Промоутер: «То, что он сделал в отношении Усика – посмешище»
Ничья перед Ильвесом. Шахтер расписал мировую против Словацко
Футбол | 06.07.2025, 20:58
Ничья перед Ильвесом. Шахтер расписал мировую против Словацко
Ничья перед Ильвесом. Шахтер расписал мировую против Словацко
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ViAn
Мусіала - атакуючий півзахисник центра поля. Родріго - фланговий вінгер. Як Родріго може замінити Мусіалу - загадка. Але ж навіщо вивчати профілі гравців? 
Ответить
+2
Samuel
Кейна ж купили за 100 лимонів
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Без комментариев. Я не понимала вообще, что происходит»
Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Без комментариев. Я не понимала вообще, что происходит»
05.07.2025, 21:52 8
Теннис
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
06.07.2025, 06:47
Бокс
Барселона продала игрока за смешные деньги. Ямаль умолял этого не делать
Барселона продала игрока за смешные деньги. Ямаль умолял этого не делать
05.07.2025, 21:58
Футбол
Сенсация: чемпионка Aus Open 2025 вылетела с Уимблдона от 104-й ракетки
Сенсация: чемпионка Aus Open 2025 вылетела с Уимблдона от 104-й ракетки
04.07.2025, 17:35 2
Теннис
Источник: ПСЖ, похоже, изменил планы касательно Забарного
Источник: ПСЖ, похоже, изменил планы касательно Забарного
06.07.2025, 00:21 2
Футбол
«Он его просто уничтожит». Легендарный Насим Хамед – о бое Усик – Дюбуа 2
«Он его просто уничтожит». Легендарный Насим Хамед – о бое Усик – Дюбуа 2
06.07.2025, 08:52 13
Бокс
Не ПСЖ и не Манчестер Сити. Назван клуб с самым дорогим составом в Европе
Не ПСЖ и не Манчестер Сити. Назван клуб с самым дорогим составом в Европе
04.07.2025, 19:23
Футбол
Хаби АЛОНСО: «Ты должен немедленно уйти из мадридского Реала»
Хаби АЛОНСО: «Ты должен немедленно уйти из мадридского Реала»
05.07.2025, 08:14 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем