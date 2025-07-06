Мечта фанатов. Барселона приняла решение о возвращении Неймара

Каталонская «Барселона» не интересуется бразильским вингером «Сантоса» Неймаром, сообщает испанское издание El Gol Digital.

По информации источника, несмотря на масштабную кампанию с просьбой вернуть в клуб 33-летнего футболиста от болельщиков «Барселоны», руководство «сине-гранатовых», как и главный тренер команды Ханси Флик, не рассматривают вариант с этим трансфером.

После перехода в «Сантос» зимой 2025 года Неймар провел 14 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.

Ранее Неймар официально продлил контракт с «Сантосом» до конца 2025 года.