Мечта фанатов. Барселона приняла решение о возвращении Неймара
Руководство каталонского клуба не планирует подписывать бразильца
Каталонская «Барселона» не интересуется бразильским вингером «Сантоса» Неймаром, сообщает испанское издание El Gol Digital.
По информации источника, несмотря на масштабную кампанию с просьбой вернуть в клуб 33-летнего футболиста от болельщиков «Барселоны», руководство «сине-гранатовых», как и главный тренер команды Ханси Флик, не рассматривают вариант с этим трансфером.
После перехода в «Сантос» зимой 2025 года Неймар провел 14 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.
Ранее Неймар официально продлил контракт с «Сантосом» до конца 2025 года.
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