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Испания
06 июля 2025, 21:10 | Обновлено 06 июля 2025, 21:11
744
0

Мечта фанатов. Барселона приняла решение о возвращении Неймара

Руководство каталонского клуба не планирует подписывать бразильца

06 июля 2025, 21:10 | Обновлено 06 июля 2025, 21:11
744
0
Мечта фанатов. Барселона приняла решение о возвращении Неймара
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Каталонская «Барселона» не интересуется бразильским вингером «Сантоса» Неймаром, сообщает испанское издание El Gol Digital.

По информации источника, несмотря на масштабную кампанию с просьбой вернуть в клуб 33-летнего футболиста от болельщиков «Барселоны», руководство «сине-гранатовых», как и главный тренер команды Ханси Флик, не рассматривают вариант с этим трансфером.

После перехода в «Сантос» зимой 2025 года Неймар провел 14 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.

Ранее Неймар официально продлил контракт с «Сантосом» до конца 2025 года.

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Неймар Барселона Сантос трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Бразилии по футболу
Дмитрий Вус Источник: El Gol Digital
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