Украина. Премьер лига06 июля 2025, 19:34 | Обновлено 06 июля 2025, 19:37
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ВИДЕО. Рикошет после штрафного. Шахтер пропустил гол от Словацко
Марек Гавлик отличился на 26-й минуте товарищеского матча
06 июля 2025, 19:34 | Обновлено 06 июля 2025, 19:37
438
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6 июля в 19:00 в словенском Брдо товарищеский матч играют Шахтер Донецк и чешская команда Словацко.
Шахтер проводит летние учебно-тренировочные сборы в Словении.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Шахтер ведет подготовку к квалификации Q1 Лиги Европы, где сыграет с финским Ильвесом (10 и 17 июля).
Из-за рикошета после штрафного Шахтер пропустил гол от Словацко. Марек Гавлик отличился на 26-й минуте (1:0).
ГОЛ! 0:1. Марек Гавлик, 26 мин
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