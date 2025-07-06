ВИДЕО. Рикошет после штрафного. Шахтер пропустил гол от Словацко

6 июля в 19:00 в словенском Брдо товарищеский матч играют Шахтер Донецк и чешская команда Словацко.

Шахтер проводит летние учебно-тренировочные сборы в Словении.

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Шахтер ведет подготовку к квалификации Q1 Лиги Европы, где сыграет с финским Ильвесом (10 и 17 июля).

Из-за рикошета после штрафного Шахтер пропустил гол от Словацко. Марек Гавлик отличился на 26-й минуте (1:0).

ГОЛ! 0:1. Марек Гавлик, 26 мин