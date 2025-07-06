Украина. Премьер лига06 июля 2025, 18:56 | Обновлено 06 июля 2025, 20:04
652
0
ВИДЕО. Это разгром. Динамо забило третий гол в ворота Кишварды
Забитым мячом на 43-й минуте отличился Федор Задорожный
06 июля 2025, 18:56 | Обновлено 06 июля 2025, 20:04
652
0
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.
6 июля в 18:00 в Словении встречаются Динамо Киев и венгерская команда Кишварда.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 43-й минуте поединка счет встречи стал разгромным – третий гол в составе киевского Динамо забил 18-летний Федор Задорожный, удачно замкнув прострел с фланга.
ВИДЕО. Это разгром. Динамо забило третий гол в ворота Кишварды
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 06 июля 2025, 19:07 0
6 июля проходит товарищеский матч с участием киевского клуба
Футбол | 06 июля 2025, 08:31 7
Виталий Буяльский рассказал, что вингер также претендовал на капитанскую повязку
Бокс | 06.07.2025, 06:47
Футбол | 06.07.2025, 11:43
Футбол | 06.07.2025, 00:21
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
06.07.2025, 09:10 11
05.07.2025, 08:14 1
05.07.2025, 22:16
06.07.2025, 08:52 13
04.07.2025, 17:35 2
05.07.2025, 21:58
05.07.2025, 00:02 1
05.07.2025, 20:03 4