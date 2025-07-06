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Украина. Премьер лига
06 июля 2025, 18:56 | Обновлено 06 июля 2025, 20:04
652
0

ВИДЕО. Это разгром. Динамо забило третий гол в ворота Кишварды

Забитым мячом на 43-й минуте отличился Федор Задорожный

06 июля 2025, 18:56 | Обновлено 06 июля 2025, 20:04
652
0
ВИДЕО. Это разгром. Динамо забило третий гол в ворота Кишварды
ФК Динамо Киев. Федор Задорожный

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

6 июля в 18:00 в Словении встречаются Динамо Киев и венгерская команда Кишварда.

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На 43-й минуте поединка счет встречи стал разгромным – третий гол в составе киевского Динамо забил 18-летний Федор Задорожный, удачно замкнув прострел с фланга.

ВИДЕО. Это разгром. Динамо забило третий гол в ворота Кишварды

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Динамо Киев товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Кишварда видео голов и обзор контрольные матчи УПЛ Федор Задорожный
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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