Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

6 июля в 18:00 в Словении встречаются Динамо Киев и венгерская команда Кишварда.

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На 43-й минуте поединка счет встречи стал разгромным – третий гол в составе киевского Динамо забил 18-летний Федор Задорожный, удачно замкнув прострел с фланга.

ВИДЕО. Это разгром. Динамо забило третий гол в ворота Кишварды