ВИДЕО. Искусно замкнул. Супряга наконец-то забил за Динамо

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

6 июля в 18:00 в Словении встречаются Динамо Киев и венгерская команда Кишварда.

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На 40-й минуте удвоил преимущество киевлян нападающий Владислав Супряга. Для него этот гол стал первым в составе Динамо с февраля 2024 года, а в официальных матчах форвард не забивает с сентября 2020 года.

ВИДЕО. Мастерски замкнул. Супряга наконец забил за Динамо