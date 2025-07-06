ВИДЕО. Искусно замкнул. Супряга наконец-то забил за Динамо
Гол случился на 40-й минуте
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.
6 июля в 18:00 в Словении встречаются Динамо Киев и венгерская команда Кишварда.
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На 40-й минуте удвоил преимущество киевлян нападающий Владислав Супряга. Для него этот гол стал первым в составе Динамо с февраля 2024 года, а в официальных матчах форвард не забивает с сентября 2020 года.
ВИДЕО. Мастерски замкнул. Супряга наконец забил за Динамо
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