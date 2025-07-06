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Украина. Премьер лига
06 июля 2025, 18:50 | Обновлено 06 июля 2025, 20:04
1016
4

ВИДЕО. Искусно замкнул. Супряга наконец-то забил за Динамо

Гол случился на 40-й минуте

06 июля 2025, 18:50 | Обновлено 06 июля 2025, 20:04
1016
4
ВИДЕО. Искусно замкнул. Супряга наконец-то забил за Динамо
ФК Динамо Киев. Владислав Супряга

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

6 июля в 18:00 в Словении встречаются Динамо Киев и венгерская команда Кишварда.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 40-й минуте удвоил преимущество киевлян нападающий Владислав Супряга. Для него этот гол стал первым в составе Динамо с февраля 2024 года, а в официальных матчах форвард не забивает с сентября 2020 года.

ВИДЕО. Мастерски замкнул. Супряга наконец забил за Динамо

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Динамо Киев товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Кишварда видео голов и обзор контрольные матчи УПЛ Владислав Супряга
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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Wanted!
Все, зняли порчу з Супряги Може тепер Влад почне забивати голи  
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+2
Перець
Легенда 
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+1
uausa
Останній м' яч забив 5 років тому?
СУПЕРФОРВАРД!!
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0
Serhii P.
Останній м'яч Супряги за "Динамо" був забитий в серпні 2020 року 
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-1
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