ОФИЦИАЛЬНО. Верес продлил контракты с Шандруком и Габовдой.

Главный тренер ровенского «Вереса» Олег Шандрук продолжил сотрудничество с клубом до завершения сезона 2026/27.

Шандрук в прошедшем сезоне провел очень хорошую работу. Ровенский клуб включился в борьбу за еврокубки и завершил чемпионат на рекордной 9-й строчке с 36 очками.

Также подписал новое соглашение и спортивный директор клуба – Юрий Габовда.

Габовда присоединился к команде в 2023 году. С тех пор клуб начал набирать обороты на трансферном рынке.

Народный клуб уже успел серьезно заявить о себе на международном трансферном рынке. Жители не только сумели пригласить к себе первых в истории клуба легионеров из Черногории, Камеруна и Греции, но и продолжают развивать скаутскую сеть в Бразилии, Грузии, Польше и странах Балтии.

Кроме того, «Верес» продолжает работать с собственной молодежью.