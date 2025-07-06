ОФИЦИАЛЬНО. Верес продлил контракты с Шандруком и Габовдой.
Оба соглашения рассчитаны на два сезона
Главный тренер ровенского «Вереса» Олег Шандрук продолжил сотрудничество с клубом до завершения сезона 2026/27.
Шандрук в прошедшем сезоне провел очень хорошую работу. Ровенский клуб включился в борьбу за еврокубки и завершил чемпионат на рекордной 9-й строчке с 36 очками.
Также подписал новое соглашение и спортивный директор клуба – Юрий Габовда.
Габовда присоединился к команде в 2023 году. С тех пор клуб начал набирать обороты на трансферном рынке.
Народный клуб уже успел серьезно заявить о себе на международном трансферном рынке. Жители не только сумели пригласить к себе первых в истории клуба легионеров из Черногории, Камеруна и Греции, но и продолжают развивать скаутскую сеть в Бразилии, Грузии, Польше и странах Балтии.
Кроме того, «Верес» продолжает работать с собственной молодежью.
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