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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Верес продлил контракты с Шандруком и Габовдой.
Украина. Премьер лига
06 июля 2025, 18:40 | Обновлено 06 июля 2025, 18:41
199
0

ОФИЦИАЛЬНО. Верес продлил контракты с Шандруком и Габовдой.

Оба соглашения рассчитаны на два сезона

06 июля 2025, 18:40 | Обновлено 06 июля 2025, 18:41
199
0
ОФИЦИАЛЬНО. Верес продлил контракты с Шандруком и Габовдой.
ФК Верес

Главный тренер ровенского «Вереса» Олег Шандрук продолжил сотрудничество с клубом до завершения сезона 2026/27.

Шандрук в прошедшем сезоне провел очень хорошую работу. Ровенский клуб включился в борьбу за еврокубки и завершил чемпионат на рекордной 9-й строчке с 36 очками.

Также подписал новое соглашение и спортивный директор клуба – Юрий Габовда.

Габовда присоединился к команде в 2023 году. С тех пор клуб начал набирать обороты на трансферном рынке.

Народный клуб уже успел серьезно заявить о себе на международном трансферном рынке. Жители не только сумели пригласить к себе первых в истории клуба легионеров из Черногории, Камеруна и Греции, но и продолжают развивать скаутскую сеть в Бразилии, Грузии, Польше и странах Балтии.

Кроме того, «Верес» продолжает работать с собственной молодежью.

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Верес Ровно Олег Шандрук Юрий Габовда продление контракта чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Александр Сильченко Источник: ФК Верес
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