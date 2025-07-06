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Украина. Премьер лига
06 июля 2025, 18:26 | Обновлено 06 июля 2025, 20:04
1431
0

ВИДЕО. Ярмоленко открыл счет в матче Динамо против Кишварды

Опытный вингер забил на 16-й минуте игры

06 июля 2025, 18:26 | Обновлено 06 июля 2025, 20:04
1431
0
ВИДЕО. Ярмоленко открыл счет в матче Динамо против Кишварды
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

6 июля в 18:00 в Словении встречаются Динамо Киев и венгерская команда Кишварда.

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На 16-й минуте поединка опытный вингер киевского Динамо Андрей Ярмоленко открыл счет встречи – 1:0.

ВИДЕО. Ярмоленко открыл счет в матче Динамо против Кишварды

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Динамо Киев товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Кишварда контрольные матчи УПЛ видео голов и обзор Андрей Ярмоленко
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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