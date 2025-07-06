Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

6 июля в 18:00 в Словении встречаются Динамо Киев и венгерская команда Кишварда.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 16-й минуте поединка опытный вингер киевского Динамо Андрей Ярмоленко открыл счет встречи – 1:0.

ВИДЕО. Ярмоленко открыл счет в матче Динамо против Кишварды