Украина. Премьер лига06 июля 2025, 18:26 | Обновлено 06 июля 2025, 20:04
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ВИДЕО. Ярмоленко открыл счет в матче Динамо против Кишварды
Опытный вингер забил на 16-й минуте игры
06 июля 2025, 18:26 | Обновлено 06 июля 2025, 20:04
1431
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Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.
6 июля в 18:00 в Словении встречаются Динамо Киев и венгерская команда Кишварда.
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На 16-й минуте поединка опытный вингер киевского Динамо Андрей Ярмоленко открыл счет встречи – 1:0.
ВИДЕО. Ярмоленко открыл счет в матче Динамо против Кишварды
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