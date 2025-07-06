Ворскла до конца июля планирует решить финансовые проблемы

Как стало известно Sport.ua, задолженности ФК «Ворскла» по зарплате перед футболистами, тренерами, клубным персоналом составляют от 5 до 8 месяцев.

По имеющейся информации, в клубе прилагают усилия, чтобы в ближайшее время, до конца июля, большинство этих долгов было погашено. Ведутся активные переговоры на эту тему с владельцами «Ворсклы».

Также в июле полтавчанам нужно избавиться от трансферного бана, иначе не удастся дозаявить новичков. Это очень важно, потому что ряды «Ворсклы» уже покинули все ведущие исполнители. От того, насколько оперативно будут решены эти финансовые проблемы, будет зависеть, какие задачи будут поставлены перед командой: возвращение в УПЛ или борьба за сохранение «прописки» в Первой лиге.

Ранее сообщалось о том, что легенда «Ворсклы» попрощался с клубом после вылета из УПЛ.