Арина Соболенко – Элизе Мертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала Уимблдона-2025
6 июля проходят матчи 1/8 финала в верхней части женской сетки одиночного разряда.
Ориентировочно в 18:00 на центральный корт выйдут Арина Соболенко (WTA 1) и Элизе Мертенс (Бельгия, WTA 23).
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Это будет 13-я встреча соперниц. Счет 10:2 в пользу Арины.
Победительница противостояния в четвертьфинале поборется либо против Соланы Сиерры, либо против Лауры Зигемунд.
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