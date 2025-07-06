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  4. Арина Соболенко – Элизе Мертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
06 июля 2025, 17:55 | Обновлено 06 июля 2025, 18:43
2309
0

Арина Соболенко – Элизе Мертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала Уимблдона-2025

06 июля 2025, 17:55 | Обновлено 06 июля 2025, 18:43
2309
0
Арина Соболенко – Элизе Мертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Элизе Мертенс

6 июля проходят матчи 1/8 финала в верхней части женской сетки одиночного разряда.

Ориентировочно в 18:00 на центральный корт выйдут Арина Соболенко (WTA 1) и Элизе Мертенс (Бельгия, WTA 23).

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Это будет 13-я встреча соперниц. Счет 10:2 в пользу Арины.

Победительница противостояния в четвертьфинале поборется либо против Соланы Сиерры, либо против Лауры Зигемунд.

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Арина Соболенко Элизе Мертенс смотреть онлайн Уимблдон-2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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