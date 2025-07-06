Денис НДУКВЕ: «Очень рад, что забил в первой же игре за Верес»

Новичок ровенского «Вереса» Денис Ндукве поделился эмоциями после победы над «Колосом» (3:2) в контрольном матче, в котором сам Денис отметился первым голом за «волков».

– Очень счастлив оказаться в этой команде и очень рад, что забил в первой же игре за Верес. Несколько необычно было начинать игру ближе к центру поля – но я привык играть в роли «девятки».

В Вересе мне очень нравится коллектив и стиль игры. Меня очень хорошо здесь приняли – максимально дружеская атмосфера, – лаконично сказал Денис.

Ранее сообщалось, что защитник Вереса рассказал о спарринге с Колосом.