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  4. Денис НДУКВЕ: «Очень рад, что забил в первой же игре за Верес»
Украина. Премьер лига
06 июля 2025, 14:43 |
203
0

Денис НДУКВЕ: «Очень рад, что забил в первой же игре за Верес»

Форвард пообщался с клубной пресс-службой

06 июля 2025, 14:43 |
203
0
Денис НДУКВЕ: «Очень рад, что забил в первой же игре за Верес»
НК Верес. Денис Ндукве

Новичок ровенского «Вереса» Денис Ндукве поделился эмоциями после победы над «Колосом» (3:2) в контрольном матче, в котором сам Денис отметился первым голом за «волков».

– Очень счастлив оказаться в этой команде и очень рад, что забил в первой же игре за Верес. Несколько необычно было начинать игру ближе к центру поля – но я привык играть в роли «девятки».

В Вересе мне очень нравится коллектив и стиль игры. Меня очень хорошо здесь приняли – максимально дружеская атмосфера, – лаконично сказал Денис.

Ранее сообщалось, что защитник Вереса рассказал о спарринге с Колосом.

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Олег Вахоцкий Источник: ФК Верес
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