Денис НДУКВЕ: «Очень рад, что забил в первой же игре за Верес»
Форвард пообщался с клубной пресс-службой
Новичок ровенского «Вереса» Денис Ндукве поделился эмоциями после победы над «Колосом» (3:2) в контрольном матче, в котором сам Денис отметился первым голом за «волков».
– Очень счастлив оказаться в этой команде и очень рад, что забил в первой же игре за Верес. Несколько необычно было начинать игру ближе к центру поля – но я привык играть в роли «девятки».
В Вересе мне очень нравится коллектив и стиль игры. Меня очень хорошо здесь приняли – максимально дружеская атмосфера, – лаконично сказал Денис.
Ранее сообщалось, что защитник Вереса рассказал о спарринге с Колосом.
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