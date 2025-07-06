Что будет с Забарным? Европейский клуб отказался от Сафонова

Турецкий «Галатасарай» не рассматривает вариант с трансфером российского вратаря «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова, сообщает издание Biyogala.

По информации источника, в список клуба на усиление позиции голкипера пока входят только Джордже Петрович («Челси»), Лукас Перри («Лион»), Давид Де Хеа («Фиорентина»), Миле Свилар («Рома»), Алекс Мерет («Наполи») и Элиа Каприле («Кальяри»).

Таким образом, под угрозой окажется переход украинского центрального защитника Ильи Забарного в «ПСЖ», ведь ранее руководство уверяло его, что избавится от россиянина.

В сезоне 2024/25 Матвей Сафонов провел 17 матчей на клубном уровне, пропустив 13 голов.