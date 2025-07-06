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  4. Что будет с Забарным? Европейский клуб отказался от Сафонова
Франция
06 июля 2025, 23:14 |
1738
2

Что будет с Забарным? Европейский клуб отказался от Сафонова

«Галатасарай» не хочет покупать вратаря из «ПСЖ»

06 июля 2025, 23:14 |
1738
2
Что будет с Забарным? Европейский клуб отказался от Сафонова
Getty Images/Global Images Ukraine. Матвей Сафонов

Турецкий «Галатасарай» не рассматривает вариант с трансфером российского вратаря «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова, сообщает издание Biyogala.

По информации источника, в список клуба на усиление позиции голкипера пока входят только Джордже Петрович («Челси»), Лукас Перри («Лион»), Давид Де Хеа («Фиорентина»), Миле Свилар («Рома»), Алекс Мерет («Наполи») и Элиа Каприле («Кальяри»).

Таким образом, под угрозой окажется переход украинского центрального защитника Ильи Забарного в «ПСЖ», ведь ранее руководство уверяло его, что избавится от россиянина.

В сезоне 2024/25 Матвей Сафонов провел 17 матчей на клубном уровне, пропустив 13 голов.

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Галатасарай трансферы чемпионат Турции по футболу ПСЖ трансферы Лиги 1 Илья Забарный Матвей Сафонов Давид Де Хеа Миле Свилар Алекс Мерет Джордже Петрович Лион Фиорентина Рома Рим Наполи Кальяри Челси трансферы АПЛ трансферы Серии A
Дмитрий Вус Источник: Telegram
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Burevestnik
Борнмут навіть не збирався продавати Забарного.
 
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GloryUkraine
Я писав раніше, що рашиста можуть ще два роки продавати. 
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