Что будет с Забарным? Европейский клуб отказался от Сафонова
«Галатасарай» не хочет покупать вратаря из «ПСЖ»
Турецкий «Галатасарай» не рассматривает вариант с трансфером российского вратаря «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова, сообщает издание Biyogala.
По информации источника, в список клуба на усиление позиции голкипера пока входят только Джордже Петрович («Челси»), Лукас Перри («Лион»), Давид Де Хеа («Фиорентина»), Миле Свилар («Рома»), Алекс Мерет («Наполи») и Элиа Каприле («Кальяри»).
Таким образом, под угрозой окажется переход украинского центрального защитника Ильи Забарного в «ПСЖ», ведь ранее руководство уверяло его, что избавится от россиянина.
В сезоне 2024/25 Матвей Сафонов провел 17 матчей на клубном уровне, пропустив 13 голов.
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