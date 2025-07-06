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  4. Форвард ЛНЗ: «Матч против Оболони? От нас требовали результат»
Украина. Премьер лига
06 июля 2025, 13:49 |
353
0

Форвард ЛНЗ: «Матч против Оболони? От нас требовали результат»

Даниил Кравчук пообщался с клубной пресс-службой

06 июля 2025, 13:49 |
353
0
Форвард ЛНЗ: «Матч против Оболони? От нас требовали результат»
ФК ЛНЗ. Даниил Кравчук

Новичок черкасского ЛНЗ Даниил Кравчук поделился эмоциями после победы «фиолетовых» над «Оболонью» (1:2), в котором он отличился дебютным забитым голом.

– Побеждаем «Оболонь на выезде. Кратко резюмируй матч.

– Было очень тяжело. Мы сейчас под большими нагрузками, но он требовал нас результата, чтобы было легче в эмоциональном плане. Мы, я думаю, справились с задачей.

– Играли четыре тайма по 30 минут. Как тебе такой формат игры как самочувствие после матча?

– Нормально. Мы с каждым матчем будем играть все больше и больше. В прошлый раз я сыграл 45 минут, а сейчас – 60.

– Поздравляю с первым голом в фиолетовых цветах. Важно ли тебе отличаться забитыми мячами в товарищеских играх?

– Конечно, важно. Эмоционально каждый забитый мяч улучшает мое состояние.

– Ты – новичок ЛНЗ. Как проходит твоя адаптация в новом коллективе?

– Супер. Пока под нагрузками не сильно понимаю, но уже все лучше и лучше. Привыкаю к ​​одноклубникам, а они привыкают ко мне, – сказал Даниил.

Ранее сообщалось, что ЛНЗ может подписать легионера, от которого отказался другой клуб УПЛ

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Олег Вахоцкий Источник: ФК ЛНЗ
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