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  4. «Это возможно». В Италии верят, что Довбик может перейти в Милан
Италия
06 июля 2025, 12:39 | Обновлено 06 июля 2025, 12:40
495
1

«Это возможно». В Италии верят, что Довбик может перейти в Милан

Луиджи Аполлони оценил вероятность обмена Хименеса на украинца

06 июля 2025, 12:39 | Обновлено 06 июля 2025, 12:40
495
1
«Это возможно». В Италии верят, что Довбик может перейти в Милан
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Бывший игрок сборной Италии Луиджи Аполлони прокомментировал слухи о возможном обмене украинского форварда «Ромы» Артема Довбика на нападающего «Милана» Сантьяго Хименеса.

«Этот обмен возможен. Довбик и Хименес – хорошие игроки, но Довбик – это тот, кто обладает качеством, и он является частью команды», – сказал бывший футболист TMW.

Аполлони является легендой «Пармы», с которой выиграл семь трофеев. В составе сборной Италии он сыграл 15 матчей и забил 1 гол, выступал на чемпионате мира-1994 и Евро-1996.

Ранее знаменитый итальянец дал неожиданный совет Довбику.

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Рома Рим Милан Артем Довбик трансферы трансферы Серии A Сантьяго Хименес
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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