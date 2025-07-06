«Это возможно». В Италии верят, что Довбик может перейти в Милан
Луиджи Аполлони оценил вероятность обмена Хименеса на украинца
Бывший игрок сборной Италии Луиджи Аполлони прокомментировал слухи о возможном обмене украинского форварда «Ромы» Артема Довбика на нападающего «Милана» Сантьяго Хименеса.
«Этот обмен возможен. Довбик и Хименес – хорошие игроки, но Довбик – это тот, кто обладает качеством, и он является частью команды», – сказал бывший футболист TMW.
Аполлони является легендой «Пармы», с которой выиграл семь трофеев. В составе сборной Италии он сыграл 15 матчей и забил 1 гол, выступал на чемпионате мира-1994 и Евро-1996.
Ранее знаменитый итальянец дал неожиданный совет Довбику.
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