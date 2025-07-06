Первый тренер капитана Динамо: «Ему нужно пойти в церковь»

Украинский специалист Валерий Катальчук, который был первым тренером нынешнего капитана «Динамо» Виталия Буяльского, рассказал, почему футболист не играет за национальную команду.

«Очень часто бывало такое, что Виталик получает вызов в сборную сразу травма. Я звонил ему, спрашивал, а он мне: Травмированный. Травмированный. Травмированный». Какая-то беда, может, надо в церковь пойти, свечу поставить.

Вот сейчас сборную Украины возглавляет Сергей Ребров. А когда Ребров тренировал Динамо, то ставил Буяльского ниже в полузащите, чтобы мяч отбирал. Но Виталик – не такой футболист, ему нужно играть впереди. Когда Динамо возглавил Александр Хацкевич, он стал использовать Буяльского ближе к атаке, и все – сразу другая картина», – сказал Катальчук.

Ранее Катальчук признался, как спас карьеру Виталия Буяльского, который в юности хотел уехать из Киева.