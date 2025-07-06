Первый тренер капитана Динамо: «Ему нужно пойти в церковь»
Валерий Катальчук поддержал Буяльского, который никак не может закрепиться в национальной сборной
Украинский специалист Валерий Катальчук, который был первым тренером нынешнего капитана «Динамо» Виталия Буяльского, рассказал, почему футболист не играет за национальную команду.
«Очень часто бывало такое, что Виталик получает вызов в сборную сразу травма. Я звонил ему, спрашивал, а он мне: Травмированный. Травмированный. Травмированный». Какая-то беда, может, надо в церковь пойти, свечу поставить.
Вот сейчас сборную Украины возглавляет Сергей Ребров. А когда Ребров тренировал Динамо, то ставил Буяльского ниже в полузащите, чтобы мяч отбирал. Но Виталик – не такой футболист, ему нужно играть впереди. Когда Динамо возглавил Александр Хацкевич, он стал использовать Буяльского ближе к атаке, и все – сразу другая картина», – сказал Катальчук.
Ранее Катальчук признался, как спас карьеру Виталия Буяльского, который в юности хотел уехать из Киева.
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