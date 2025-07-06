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Клубный чемпионат мира
06 июля 2025, 10:58 |
398
0

ПСЖ установил целый ряд клубных рекордов в матче против Баварии

Парижский клуб победил и вышел в полуфинал клубного чемпионата мира

06 июля 2025, 10:58 |
398
0
ПСЖ установил целый ряд клубных рекордов в матче против Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine. ПСЖ

В матче четвертьфинала клубного чемпионата мира «ПСЖ» победил «Баварию» со счетом 2:0.

Этот матч вошел в рекорды парижского клуба по многим показателям.

«ПСЖ» сыграл свой 63-й матч в сезоне во всех турнирах. Это стало повторением рекорда для команд Лиги 1:

  • 63 – Монако (2016/17)
  • 63 – ПСЖ (2024/25)

Парижский клуб забил свои 163-й и 164-й голы в сезоне во всех турнирах. Это второй показатель среди всех команд Лиги 1 в истории:

  • 171 – ПСЖ (2017/18)
  • 164 – ПСЖ (2024/25)
  • 159 – Монако (2016/17)

«ПСЖ» одержал свою 47-ю победу в сезоне во всех турнирах, что является повторением рекорда для команд Лиги 1:

  • 47 – ПСЖ (2015/16)
  • 47 – ПСЖ (2024/25)
  • 45 – Монако (2016/17)
  • 45 – ПСЖ (2017/18)

Победители Лиги чемпионов выиграли уже в 5-м подряд матче плей-офф международных соревнований, что является новым рекордом клуба.

«ПСЖ» получил две красные карточки в одном матче впервые с ноября 2020 года (в матче против РБ Лейпциг).

Парижский клуб стал вторым в истории клубных чемпионатов мира, который, имея на двух игроков меньше, сумел забить гол. Первым был мадридский «Реал» в матче против Раджа Касабланка в 2000 году.

Все 3 клуба, которые победили «ПСЖ» на этапе Лиги чемпионов 2024/25, позже в сезоне проиграли парижскому клубу (Арсенал, Атлетико Мадрид, Бавария).

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ПСЖ ПСЖ - Бавария Бавария клубный чемпионат мира по футболу статистика
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
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