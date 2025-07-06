ПСЖ установил целый ряд клубных рекордов в матче против Баварии

В матче четвертьфинала клубного чемпионата мира «ПСЖ» победил «Баварию» со счетом 2:0.

Этот матч вошел в рекорды парижского клуба по многим показателям.

«ПСЖ» сыграл свой 63-й матч в сезоне во всех турнирах. Это стало повторением рекорда для команд Лиги 1:

63 – Монако (2016/17)

63 – ПСЖ (2024/25)

Парижский клуб забил свои 163-й и 164-й голы в сезоне во всех турнирах. Это второй показатель среди всех команд Лиги 1 в истории:

171 – ПСЖ (2017/18)

164 – ПСЖ (2024/25)

159 – Монако (2016/17)

«ПСЖ» одержал свою 47-ю победу в сезоне во всех турнирах, что является повторением рекорда для команд Лиги 1:

47 – ПСЖ (2015/16)

47 – ПСЖ (2024/25)

45 – Монако (2016/17)

45 – ПСЖ (2017/18)

Победители Лиги чемпионов выиграли уже в 5-м подряд матче плей-офф международных соревнований, что является новым рекордом клуба.

«ПСЖ» получил две красные карточки в одном матче впервые с ноября 2020 года (в матче против РБ Лейпциг).

Парижский клуб стал вторым в истории клубных чемпионатов мира, который, имея на двух игроков меньше, сумел забить гол. Первым был мадридский «Реал» в матче против Раджа Касабланка в 2000 году.

Все 3 клуба, которые победили «ПСЖ» на этапе Лиги чемпионов 2024/25, позже в сезоне проиграли парижскому клубу (Арсенал, Атлетико Мадрид, Бавария).