Нойер дерзко обратился к Доннарумме после ужасной травмы звезды Баварии

Капитан мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер отреагировал на страшную травму немецкого полузащитника мюнхенцев Джамала Мусиалы, сломавшего ногу и столкновения с голкипером ПСЖ Джанлуиджи Доннаруммой.

«Это была ситуация, в которую не обязательно было так входить! Это слишком рискованно. Он фактически принимает возможность травмирования своего соперника.

Я подошел к нему и сказал: «Ты не хочешь подойти к нашему игроку?». Из уважения следует это сделать – подойти, пожелать парню всего лучшего. Позже он это все-таки сделал. Но всегда должна быть честная игра. Я бы поступил иначе», – сказал Нойер.

Ранее сообщалось, что названы сроки восстановления Мусиалы после жуткой травмы на КЧС