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  4. Нойер дерзко обратился к Доннарумме после ужасной травмы звезды Баварии
Клубный чемпионат мира
06 июля 2025, 10:57 | Обновлено 06 июля 2025, 11:04
2288
2

Нойер дерзко обратился к Доннарумме после ужасной травмы звезды Баварии

Мануэль заявил, что поступил бы иначе

06 июля 2025, 10:57 | Обновлено 06 июля 2025, 11:04
2288
2
Нойер дерзко обратился к Доннарумме после ужасной травмы звезды Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер

Капитан мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер отреагировал на страшную травму немецкого полузащитника мюнхенцев Джамала Мусиалы, сломавшего ногу и столкновения с голкипером ПСЖ Джанлуиджи Доннаруммой.

«Это была ситуация, в которую не обязательно было так входить! Это слишком рискованно. Он фактически принимает возможность травмирования своего соперника.

Я подошел к нему и сказал: «Ты не хочешь подойти к нашему игроку?». Из уважения следует это сделать – подойти, пожелать парню всего лучшего. Позже он это все-таки сделал. Но всегда должна быть честная игра. Я бы поступил иначе», – сказал Нойер.

Ранее сообщалось, что названы сроки восстановления Мусиалы после жуткой травмы на КЧС

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Мануэль Нойер Джамал Мусиала травма Бавария Бавария - ПСЖ ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма
Олег Вахоцкий Источник
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easterly
Те що донарума вчинив це спеціально - сумнівів нема. на відео все добре видно. але суддя матчу був заангажований і поступив не послідовно
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+3
😸
Всією масою тіла на ногу, жахіття
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0
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