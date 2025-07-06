Легенда возвращается на родину. Почему Жиру ушел из Лос-Анджелеса в Лилль

Национальная сборная Франции по футболу знает многих великолепных игроков, которые прошли через нее, ковали для нее славу и помогали обзавестись громкими титулами. Это и Мишель Платини, и Зинедин Зидан, и Тьерри Анри, и Жюст Фонтен и многие-многие другие. Однако никому из них не удалось взобраться так далеко на вершину с точки зрения забитых мячей за “трехцветных”, как игроку, о котором мы сегодня поговорим – Оливье Жиру. Именно этот форвард ныне является самым результативным игроком за всю историю сборной Франции, наколотив за “трехцветных” 57 мячей. Да, в ближайшей перспективе этот рекорд, вероятно, будет переписан Килианом Мбаппе, у которого ныне уже 50 голов на международном уровне за “трехцветных”, но пока этого не произошло именно Жиру – истинная легенда французской команды, тем более, что и по количеству проведенных за нее матчей Оливье также входит в топ-3 (137; больше только у Лилиана Тюрама – 142 и Уго Льориса – 145).

Профессиональную карьеру Жиру начинал в Гренобле. На родине ему посчастливилось поиграть также за Истр, Тур и Монпелье, с которым по итогам сезона-2011/12 Оливье и сотворил сенсацию, выиграв чемпионство в Лиге 1. Причем роль центрфорварда в итоговом успехе “паладинов” была едва ли не ключевой, так как Жиру еще и стал лучшим бомбардиром чемпионата, забив 21 мяч (столько же было и у бразильца Нене из ПСЖ, но тот значительно больше голов, чем Жиру, провел с пенальти – 9 против 2).

Неудивительно, что на фоне успеха Жиру летом 2012-го покинул Францию, будучи проданным в Арсенал за 12 миллионов евро. С тех пор на протяжении 13 лет Оливье неизменно выступал за пределами родины – помимо Арсенала он также защищал цвета Челси и Милана. Отъезд из Франции помог Жиру стать победителем Лиги чемпионов (2020/21) и Лиги Европы (2018/19) в составе Челси, а также чемпионом Италии в составе Милана. Также Жиру удалось застолбить за собой место основного форварда в сборной Франции, с которой нападающий в 2018-м выиграл чемпионат мира.

Впрочем, на протяжении всех этих тринадцати лет Жиру, раздавая комментарии прессе, не уставал оговариваться – ему тяжело быть вдали от Франции, и вояжи в национальную команду помогали Оливье морально перезагружаться, что было очень и очень важно для его карьеры.

Когда летом 2024-го стало понятно, что сотрудничество с Миланом у Жиру завершается, многие фанаты ждали, что Оливье вернется на родину, чтобы перед окончанием карьеры еще порадовать своих почитателей в Лиге 1. Но рекордсмен сборной неожиданно отдал предпочтение варианту с переездом за океан, куда его позвали на хорошие условия в Лос-Анджелес.

Первоначально Жиру давал понять, что именно в США намерен повесить бутсы на гвоздь. Но этим летом Оливье неожиданно для многих согласовал досрочное расторжение контракта с Лос-Анджелесом и принял предложение от Лилля – команды, с которой получит возможность проявить себя не только в Лиге 1, но и в Лиге Европы.

Почему Жиру всего через год решил отказаться от прежней идеи завершить карьеру в США и покинул Лос-Анджелес? Причин несколько, потому давайте пройдемся по основным…

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Прежде всего, в Лос-Анджелесе Оливье так и не сумел стать настолько ключевой фигурой для первой команды, насколько он сам себе это представлял. “Мне бы хотелось оказывать большее влияние на команду и на результаты”, – признавал форвард. “Но, в конце концов, это был отличный опыт. Теперь мне нужен новый вызов, и когда у меня появилась возможность вернуться во Францию, я сразу же ею воспользовался. Лилль выполнил множество условий, как для меня, так и для моей семьи. Надеюсь, я смогу быть полезен команде, как лидер на поле и за его пределами, хочу служить своего рода мостом между молодыми игроками и тренерским штабом. И еще – я взволнован идеей вновь сыграть в Лиге Европы”.

Очевидно, что попрощаться с Лос-Анджелесом было для Жиру не так и сложно. Причем, как в футбольном, так и в бытовом плане. За команду Оливье сыграл 38 матчей, но забил только 5 мячей – явно не тот показатель, который мог бы подчеркивать важность француза для калифорнийцев. Не сумел Жиру свыкнуться и с весьма причудливым форматом розыгрыша сезона в MLS. Там, после победы в регулярном чемпионате, команда-лидер вполне может сразу же вылететь в первом же раунде плей-офф и остаться без наград – для Жиру, который не привык к подобному в Европе, это казалось странным: “Здесь, в MLS, все по-другому. Можно выиграть регулярный сезон и вылететь через две недели в плей-офф. Это очень странно, но это так”.

Адаптация к жизни в Калифорнии у Жиру также сложилась, мягко говоря, не лучшим образом. Только за последние полгода форвард угодил в три передряги, которые, очевидно, запомнит на всю жизнь. Сперва в январе Жиру лично участвовал в тушении пожаров, в очередной раз захлестнувших Калифорнию, затем его дом, как и жилище известного актера Брэда Питта, обчистили злоумышленники, а в заключение Оливье еще и пожаловался на то, что пребывая на тренировочной базе ощущал толчки землетрясения, эпицентр которого был зафиксирован неподалеку от Калифорнии.

В футбольной команде Лос-Анджелеса, которую возглавляет американский специалист Стив Черундоло, Жиру также не сумел найти себя. Тренерский штаб калифорнийцев не сумел отыскать модель игры, которая бы могла использовать в полной мере все сильные стороны звездного французского нападающего. Неудивительно, что эпизодически Оливье казался для Лос-Анджелеса чем-то вроде “пятого колеса в телеге”. На спад пошли и его ключевые статистические показатели. Например, если в АПЛ в среднем за матч на счету Жиру фиксировалось 5,6 касаний в штрафной соперника и почти 3 удара по воротам, то в MLS аналогичные показатели снизились до 3,1 и 1,9 соответственно.

Была надежда, что Жиру поможет Лос-Анджелесу достойно показать себя на клубном чемпионате мира-2025, но она не оправдалась. Калифорнийцы бесславно завершили турнир на групповой стадии, причем заняли последнее место в своем квартете, не сумев навязать конкуренции Фламенго и Челси, и даже проиграли тунисскому Эсперансу. Жиру сыграл на турнире 174 минуты, но не забивал, а его суммарный показатель ожидаемых голов составил всего 0,74xG.

Все это давало понять, что летом для Жиру было бы очень неплохо подыскать иной вариант продолжения карьеры – тот, где попрощаться с футболом можно было бы на мажорной ноте. И приглашение от Лилля, как минимум сейчас, выглядит таковым, так как «догам» после потери канадца Джонатана Дэвида был крайне необходим “породистый бомбардир”.

Тот факт, что в сентябре Жиру отпразднует свой 39-й день рождения в целом не должен слишком пугать фанатов Лилля. Даже в США, где игра у Оливье не пошла, очевидно, из-за тактической специфики Лос-Анджелеса и не самого успешного процесса адаптации к жизни в Калифорнии, легендарный француз не давал сомневаться в том, что с физической готовностью особых проблем не имеет. Выдать рывок в нужный момент, поучаствовать в прессинге и помочь команде организовать быструю контратаку – это то, что Жиру все еще умеет делать, причем на высочайшем уровне.

Кроме того, для Лилля, в первой команде которого есть немало молодых игроков, действительно, как и говорил сам Жиру, будет очень важно иметь рядом опытного исполнителя, являющегося своего рода дополнительным связующим звеном с тренерским штабом. Оливье – это, без сомнений, будущий лидер раздевалки “догов”, а еще человек с феноменальным менталитетом победителя. По сути, по количеству завоеванных в футболе трофеев Жиру способен тягаться со всем Лиллем, хотя история этого клуба насчитывает уже более 80 лет, и это также очень показательный момент, дающий понять, кого “догам” удалось зазвать к себе в команду.

В заключение, нельзя не вспомнить о желании Жиру все-таки еще поиграть в родной Франции. То, о чем Оливье многократно говорил, выступая за Арсенал, Челси и Милан, теперь наконец-то стало реальностью. Конечно, замахнуться в 39 на очередную победу в бомбардирской гонке Лиги 1 для Жиру будет задачей практически невыполнимой, однако подставить плечо талантливому Матиасу Фернандесу Пардо и помочь этому нападающему прогрессировать как можно скорее Оливье вполне способен. Очевидно, все эти вызовы для него будут куда более интересными и понятными, нежели то, с чем Жиру сталкивался в последнее время в Лос-Анджелесе…

Текст: meta.ua