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Украина. Премьер лига
06 июля 2025, 09:59 | Обновлено 06 июля 2025, 10:00
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Первый тренер капитана Динамо: «Он плакал и хотел уехать из Киева»

Валерий Катальчук признался, что Виталий Буяльский мог и не начать профессиональную карьеру

06 июля 2025, 09:59 | Обновлено 06 июля 2025, 10:00
1140
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Первый тренер капитана Динамо: «Он плакал и хотел уехать из Киева»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Буяльский

Украинский специалист Валерий Катальчук рассказал о старте карьеры Виталия Буяльского, ныне капитана киевского «Динамо». В юности у Виталия был сложный период.

– Из Калиновки Виталий перебрался в столицу, где начал заниматься в РВУФК. Были ли у него какие-нибудь другие варианты?

– Нет, не было.

– А как вообще состоялся его переезд в Киев?

– Честно, я подробностей не знаю. Вообще-то я стараюсь не держать ребят у себя долго. Ну что такое Калиновка? Лучших игроков мы отдавали во Львов или Киев. Из «львовских» – Ярослав Мартынюк, за Карпаты и Рух поигравший, был капитаном юношеской сборной Украины. Еще один львовский – это Вадим Страшкевич, который тоже за Карпаты и юношескую сборную выступал.

За все время я подготовил 14 игроков, поигравших в команде мастеров – УПЛ, Первая и Вторая лиги. Мы даже написали книгу о Калиновском футболе, более 500 страниц. У меня был доступ к архивам, когда был председателем Федерации футбола Калиновского футбола.

– В РВУФК был момент, когда Буяльский хотел забросить учебу, потому что его оскорбляли старшие ребята. Говорят, именно вы убедили его не делать этого.

– Была такая история. Кто-то его обижал, он плакал. Однажды он позвонил мне, а я ему: «Виталик, что такое Калиновка? Ты вернешься и будешь играть на область. Ты же мужик, волевой, докажи, что стоит чего-то». Я неоднократно с ним разговаривал, уговаривал остаться в РУУФК. Также повезло, что в Киеве жила его сестричка, поэтому приезжавшая к ней бабушка частенько наведывалась и к Виталику, успокаивала его. К счастью, удалось убедить Буяльского продолжить обучение в РУУФК, – сказал Валерий Катальчук.

Ранее сообщалось, что Ярмоленко и Буяльский провели разговор и выбрали капитана Динамо.

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Виталий Буяльский Украинская Премьер-лига Динамо Киев чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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