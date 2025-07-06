Экс-игрок Черноморца: «Григорчук? Если ты виноват, то он не промолчит»

Бывший игрок одесского «Черноморца» Артем Старгородский вспомнил работу под руководством украинского специалиста Романа Григорчука в расположении «моряков».

«Не совсем сложились отношения. После Кучука было необычно работать под руководством Григорчука. У них несколько разные взгляды на общение. Кучук не искал виновных. Ты сам понимал, где ошиблись, а он рисовал картину. Публично он не высказывался плохо ни о ком.

У Григорчука был другой подход. У него все по жесткому и конкретно, не стесняясь. Теории проходили хорошо и он не давал. Если ты где-то виноват, то он не промолчит. Не знаю как сейчас. Возможно, что-то изменилось. Тогда было так», – сказал Артем.

Артем Старгородский выступал за одесский «Черноморец» в 2013 году, но провел всего восемь матчей, не отличившись результативными действиями.

Последним клубом Романа Григорчука был черкасский ЛНЗ. «Фиолетовым» удалось завершить прошлый сезон Украинской Премьер-лиги вне зоны вылета, но руководство черкасской команды решило уволить наставника, назначив на вакантное место Виталия Пономарева.

Ранее сообщалось, что Григорчук определился с будущим после провального сезона в ЛНЗ