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Украина. Премьер лига
06 июля 2025, 09:41 |
520
0

Экс-игрок Черноморца: «Григорчук? Если ты виноват, то он не промолчит»

Артем Старгородский рассказал о методах работы Романа Григорчука

06 июля 2025, 09:41 |
520
0
Экс-игрок Черноморца: «Григорчук? Если ты виноват, то он не промолчит»
ФК ЛНЗ. Роман Григорчук

Бывший игрок одесского «Черноморца» Артем Старгородский вспомнил работу под руководством украинского специалиста Романа Григорчука в расположении «моряков».

«Не совсем сложились отношения. После Кучука было необычно работать под руководством Григорчука. У них несколько разные взгляды на общение. Кучук не искал виновных. Ты сам понимал, где ошиблись, а он рисовал картину. Публично он не высказывался плохо ни о ком.

У Григорчука был другой подход. У него все по жесткому и конкретно, не стесняясь. Теории проходили хорошо и он не давал. Если ты где-то виноват, то он не промолчит. Не знаю как сейчас. Возможно, что-то изменилось. Тогда было так», – сказал Артем.

Артем Старгородский выступал за одесский «Черноморец» в 2013 году, но провел всего восемь матчей, не отличившись результативными действиями.

Последним клубом Романа Григорчука был черкасский ЛНЗ. «Фиолетовым» удалось завершить прошлый сезон Украинской Премьер-лиги вне зоны вылета, но руководство черкасской команды решило уволить наставника, назначив на вакантное место Виталия Пономарева.

Ранее сообщалось, что Григорчук определился с будущим после провального сезона в ЛНЗ

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Артем Старгородский Роман Григорчук Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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