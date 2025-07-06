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Клубный чемпионат мира
06 июля 2025, 13:16 | Обновлено 06 июля 2025, 13:18
486
1

Звезда ПСЖ: «Травма Мусиалы? Мы поддержали Доннарумму»

Дезире Дуэ заявил, что в расположении французского гранда все расстроены из-за травмы Джамала

06 июля 2025, 13:16 | Обновлено 06 июля 2025, 13:18
486
1
Звезда ПСЖ: «Травма Мусиалы? Мы поддержали Доннарумму»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дезире Дуэ

Французский вингер ПСЖ Дезире Дуэ отреагировал на страшную травму немецкого полузащитника мюнхенцев Джамала Мусиалы, сломавшего ногу и столкновения с голкипером ПСЖ Джанлуиджи Доннаруммой.

Нам досадно из-за травмы Мусиалы – это действительно огорчило нас в раздевалке. Мы присылаем ему всю нашу поддержку, ведь такие ситуации очень непростые. Надеемся, что он как можно скорее поправится.

Что касается Доннаруммы – мы тоже поддержали его. Всегда непросто быть причастным к эпизодам, имеющим негативные последствия. Это часть футбола, и мы желаем, чтобы его реабилитация прошла как можно лучше», – сказал Дуэ.

Ранее сообщалось, что Нойер дерзко обратился к Доннарумме после ужасной травмы звезды Баварии

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Дезире Дуэ травма Джанлуиджи Доннарумма Джамал Мусиала клубный чемпионат мира по футболу
Олег Вахоцкий Источник: RMC Sport
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Saar
Доннарум там взагалі ніпричому!
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