Звезда ПСЖ: «Травма Мусиалы? Мы поддержали Доннарумму»
Дезире Дуэ заявил, что в расположении французского гранда все расстроены из-за травмы Джамала
Французский вингер ПСЖ Дезире Дуэ отреагировал на страшную травму немецкого полузащитника мюнхенцев Джамала Мусиалы, сломавшего ногу и столкновения с голкипером ПСЖ Джанлуиджи Доннаруммой.
Нам досадно из-за травмы Мусиалы – это действительно огорчило нас в раздевалке. Мы присылаем ему всю нашу поддержку, ведь такие ситуации очень непростые. Надеемся, что он как можно скорее поправится.
Что касается Доннаруммы – мы тоже поддержали его. Всегда непросто быть причастным к эпизодам, имеющим негативные последствия. Это часть футбола, и мы желаем, чтобы его реабилитация прошла как можно лучше», – сказал Дуэ.
Ранее сообщалось, что Нойер дерзко обратился к Доннарумме после ужасной травмы звезды Баварии
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