Звезда ПСЖ: «Травма Мусиалы? Мы поддержали Доннарумму»

Французский вингер ПСЖ Дезире Дуэ отреагировал на страшную травму немецкого полузащитника мюнхенцев Джамала Мусиалы, сломавшего ногу и столкновения с голкипером ПСЖ Джанлуиджи Доннаруммой.

Нам досадно из-за травмы Мусиалы – это действительно огорчило нас в раздевалке. Мы присылаем ему всю нашу поддержку, ведь такие ситуации очень непростые. Надеемся, что он как можно скорее поправится.

Что касается Доннаруммы – мы тоже поддержали его. Всегда непросто быть причастным к эпизодам, имеющим негативные последствия. Это часть футбола, и мы желаем, чтобы его реабилитация прошла как можно лучше», – сказал Дуэ.

Ранее сообщалось, что Нойер дерзко обратился к Доннарумме после ужасной травмы звезды Баварии