ФОТО. Неймар обратился к звезде Баварии после жуткой травмы на КЧМ-2025

Бразильский вингер Неймар отреагировал на страшную травму немецкого полузащитника мюнхенцев Джамала Мусиалы, сломавшего ногу и столкновения с голкипером ПСЖ Джанлуиджи Доннаруммой.

«Надеюсь, ты быстро поправишься и снова засияешь! Футболу нужен твой талант. Сил🙏», – написал Неймар на своей странице в Instagram.

Бавария не смогла квалифицироваться в полуфинал клубного чемпионата мира из-за поражения в матче с ПСЖ (2:0). Напряженная игра с двумя удалениями завершилась победой французской команды.

Ранее сообщалось, что названы сроки восстановления Мусиалы после жуткой травмы на КЧС.