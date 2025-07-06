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  4. ФОТО. Неймар обратился к звезде Баварии после жуткой травмы на КЧМ-2025
Клубный чемпионат мира
06 июля 2025, 11:16 | Обновлено 06 июля 2025, 11:31
1214
0

ФОТО. Неймар обратился к звезде Баварии после жуткой травмы на КЧМ-2025

Бразилец поддержал Джамала Мусиалу

06 июля 2025, 11:16 | Обновлено 06 июля 2025, 11:31
1214
0
ФОТО. Неймар обратился к звезде Баварии после жуткой травмы на КЧМ-2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Бразильский вингер Неймар отреагировал на страшную травму немецкого полузащитника мюнхенцев Джамала Мусиалы, сломавшего ногу и столкновения с голкипером ПСЖ Джанлуиджи Доннаруммой.

«Надеюсь, ты быстро поправишься и снова засияешь! Футболу нужен твой талант. Сил🙏», – написал Неймар на своей странице в Instagram.

Бавария не смогла квалифицироваться в полуфинал клубного чемпионата мира из-за поражения в матче с ПСЖ (2:0). Напряженная игра с двумя удалениями завершилась победой французской команды.

Ранее сообщалось, что названы сроки восстановления Мусиалы после жуткой травмы на КЧС.

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Неймар Джамал Мусиала клубный чемпионат мира по футболу Бавария ПСЖ - Бавария ПСЖ травма
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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