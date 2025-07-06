ФОТО. Неймар обратился к звезде Баварии после жуткой травмы на КЧМ-2025
Бразилец поддержал Джамала Мусиалу
Бразильский вингер Неймар отреагировал на страшную травму немецкого полузащитника мюнхенцев Джамала Мусиалы, сломавшего ногу и столкновения с голкипером ПСЖ Джанлуиджи Доннаруммой.
«Надеюсь, ты быстро поправишься и снова засияешь! Футболу нужен твой талант. Сил🙏», – написал Неймар на своей странице в Instagram.
Бавария не смогла квалифицироваться в полуфинал клубного чемпионата мира из-за поражения в матче с ПСЖ (2:0). Напряженная игра с двумя удалениями завершилась победой французской команды.
Ранее сообщалось, что названы сроки восстановления Мусиалы после жуткой травмы на КЧС.
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