Нико КОВАЧ: «Футбол бывает странным. Но проиграть Реалу было не стыдно»

Главный тренер «Боруссии» Дортмунд Нико Ковач подвел итоги поединка против мадридского «Реала» в 1/4 финала клубного чемпионата мира, в котором подопечные Ковача уступили со счетом 2:3.

«Футбол иногда бывает странным. Не думаю, что мы хорошо сыграли в первом тайме - мы были слишком пассивными, просто ждали, не были достаточно агрессивными. После перерыва было немного лучше.

Куртуа – вратарь мирового класса. Было бы не совсем справедливо, если бы мы все же сравняли счет и сделали 3:3. Если посмотреть на первый тайм, «Реал» был значительно лучше. Мы были слишком пассивными, слишком разрушительными, не вступали в единоборства.

Я понимаю, что погодные условия не очень способствовали борьбе, но все же во втором тайме мы действовали лучше. Мы внесли тактические изменения, и это существенно улучшило игру. Концовка матча вообще была настоящим зрелищем. В целом мы можем возвращаться домой с высоко поднятой головой. Мы достойно представили и «Боруссию», и Германию.

В целом мы достигли больше, чем ожидали. Проиграть такой команде, как «Реал» Мадрид, в четвертьфинале – не стыдно. Теперь возьмем отпуск на две-три недели, снова заведем двигатели и попробуем хорошо выступить в Бундеслиге», – ответил Ковач.