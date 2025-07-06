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06 июля 2025, 02:54 |
56
0

ФОТО. Как провел свой отпуск Давид де Хеа. С потрясающей красавицей

Отпуск Давида де Хеа и Эдурне: красота и отдых перед сезоном

06 июля 2025, 02:54 |
56
0
ФОТО. Как провел свой отпуск Давид де Хеа. С потрясающей красавицей
Instagram. Эдурне, жена Давида де Хеа

Вратарь «Фиорентины» Давид де Хеа вместе с женой Эдурне наслаждаются летним отдыхом у моря.

Эдурне в белом бикини выглядит потрясающе, а пара проводит время активно и расслабленно — от водных видов спорта до отдыха у бассейна.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Этот отпуск помогает им восстановить силы перед новым сезоном в Италии и радует поклонников красивыми фото.

Фотографии с отдыха уже вызвали восторг у поклонников пары, показывая крепкие семейные отношения Давида де Хеа и Эдурне.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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