ФОТО. Экс-футболист Реала поразил сексуальным кадром с женой. Огонь

Экс-футболист «Реала» и ПСЖ Хесе Родригес и его жена Аура Руис отпраздновали третью годовщину свадьбы.

В Instagram пара поделилась сексуальным фото под водопадом и трогательной подписью.

«3 года любви, борьбы и единства. Это был непростой путь, но всё сделало нас сильнее. Спасибо, что ты рядом — мой дом и моё счастье. Я люблю тебя больше, чем могу сказать», — гласит подпись под совместным постом.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Снимок быстро набрал тысячи лайков. Поклонники пары восхищаются их искренними чувствами и крепким союзом.

32-летний Хесе Родригес в настоящее время выступает за малайзийский клуб «Джохор Дарул Тазим».

Аура Руис — испанская модель, телеведущая и инфлюенсер, наиболее известная как участница испанских реалити-шоу. Она получила широкую известность благодаря своим ярким отношениям с футболистом Хесе Родригесом, а также участию в программах вроде «Mujeres y Hombres y Viceversa» (аналог «Холостяка» в Испании).