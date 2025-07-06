ФОТО. Экс-футболист Реала поразил сексуальным кадром с женой. Огонь
Хесе и Аура Руис отметили 3 года брака у водопада
Экс-футболист «Реала» и ПСЖ Хесе Родригес и его жена Аура Руис отпраздновали третью годовщину свадьбы.
В Instagram пара поделилась сексуальным фото под водопадом и трогательной подписью.
«3 года любви, борьбы и единства. Это был непростой путь, но всё сделало нас сильнее. Спасибо, что ты рядом — мой дом и моё счастье. Я люблю тебя больше, чем могу сказать», — гласит подпись под совместным постом.
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Снимок быстро набрал тысячи лайков. Поклонники пары восхищаются их искренними чувствами и крепким союзом.
32-летний Хесе Родригес в настоящее время выступает за малайзийский клуб «Джохор Дарул Тазим».
Аура Руис — испанская модель, телеведущая и инфлюенсер, наиболее известная как участница испанских реалити-шоу. Она получила широкую известность благодаря своим ярким отношениям с футболистом Хесе Родригесом, а также участию в программах вроде «Mujeres y Hombres y Viceversa» (аналог «Холостяка» в Испании).
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