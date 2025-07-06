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06 июля 2025, 02:36 | Обновлено 06 июля 2025, 02:38
186
0

ФОТО. Экс-футболист Реала поразил сексуальным кадром с женой. Огонь

Хесе и Аура Руис отметили 3 года брака у водопада

06 июля 2025, 02:36 | Обновлено 06 июля 2025, 02:38
186
0
ФОТО. Экс-футболист Реала поразил сексуальным кадром с женой. Огонь
Instagram. Хесе Родригес и Аура Руис

Экс-футболист «Реала» и ПСЖ Хесе Родригес и его жена Аура Руис отпраздновали третью годовщину свадьбы.

В Instagram пара поделилась сексуальным фото под водопадом и трогательной подписью.

«3 года любви, борьбы и единства. Это был непростой путь, но всё сделало нас сильнее. Спасибо, что ты рядом — мой дом и моё счастье. Я люблю тебя больше, чем могу сказать», — гласит подпись под совместным постом.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Снимок быстро набрал тысячи лайков. Поклонники пары восхищаются их искренними чувствами и крепким союзом.

32-летний Хесе Родригес в настоящее время выступает за малайзийский клуб «Джохор Дарул Тазим».

Аура Руис — испанская модель, телеведущая и инфлюенсер, наиболее известная как участница испанских реалити-шоу. Она получила широкую известность благодаря своим ярким отношениям с футболистом Хесе Родригесом, а также участию в программах вроде «Mujeres y Hombres y Viceversa» (аналог «Холостяка» в Испании).

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фото Хесе Родригес Реал Мадрид lifestyle девушки
Максим Лапченко Источник: Instagram
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