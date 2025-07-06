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06 июля 2025, 02:19 |
112
0

Серхио Рамос и Пилар Рубио зажгли в Лос-Анджелесе — горячие кадры с отпуска

Серхио Рамос и Пилар Рубио устроили романтическую фотосессию в Лос-Анджелесе

06 июля 2025, 02:19 |
112
0
Серхио Рамос и Пилар Рубио зажгли в Лос-Анджелесе — горячие кадры с отпуска
Instagram. Серхио Рамос и Пилар Рубио

Защитник мексиканского «Монтеррея» Серхио Рамос проводит отпуск вместе с женой Пилар Рубио в Лос-Анджелесе.

Пара не только наслаждается солнечной Калифорнией, но и устроила яркую фотосессию на улицах культового района Venice Beach.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

На снимках, уже появившихся в соцсетях, Рамос и Пилар излучают тепло, лёгкость и любовь. Они гуляют, обнимаются, смеются и позируют на фоне красочных граффити и пальм.

Серхио выглядит расслабленно в шортах и кэжуал-луке, а Пилар покоряет ярким красным образом и чувством стиля. Всё это — в атмосфере полного отдыха перед стартом нового сезона в Лиге MX и после клубного чемпионата мира по футболу.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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