Серхио Рамос и Пилар Рубио зажгли в Лос-Анджелесе — горячие кадры с отпуска
Серхио Рамос и Пилар Рубио устроили романтическую фотосессию в Лос-Анджелесе
Защитник мексиканского «Монтеррея» Серхио Рамос проводит отпуск вместе с женой Пилар Рубио в Лос-Анджелесе.
Пара не только наслаждается солнечной Калифорнией, но и устроила яркую фотосессию на улицах культового района Venice Beach.
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На снимках, уже появившихся в соцсетях, Рамос и Пилар излучают тепло, лёгкость и любовь. Они гуляют, обнимаются, смеются и позируют на фоне красочных граффити и пальм.
Серхио выглядит расслабленно в шортах и кэжуал-луке, а Пилар покоряет ярким красным образом и чувством стиля. Всё это — в атмосфере полного отдыха перед стартом нового сезона в Лиге MX и после клубного чемпионата мира по футболу.
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