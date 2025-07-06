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06 июля 2025, 01:43 | Обновлено 06 июля 2025, 01:46
484
0

ВИДЕО. Футболист Барселоны красиво отдыхает с украинкой. В Польше

Щенсны насладился несколькими музыкальными выступлениями в Польше

06 июля 2025, 01:43 | Обновлено 06 июля 2025, 01:46
484
0
ВИДЕО. Футболист Барселоны красиво отдыхает с украинкой. В Польше
Instagram. Войцех и Марина Щенсны

Войцех Щесны проводит последние дни отпуска перед возвращением в «Барселону», с которой уже согласовал продление контракта до 2027 года.

Хотя прежнее соглашение истекло 30 июня, клуб рассчитывает на поляка как на ключевого вратаря в паре с Жоаном Гарсией.

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Ожидая подписания нового контракта, Щесны отдыхал в Польше — вместе с женой Мариной он посетил музыкальный фестиваль Open'er Festival. Вратарь поделился видео с мероприятия в Instagram.

У него осталась неделя отпуска — до 13 июля, когда начнётся предсезонная подготовка и медосмотр игроков. К этому времени Щесны должен поставить подпись под новым контрактом.

Напомним, что Марина Лученко-Щесна родилась 3 июля 1989 года в Виннице (Украина) и в детстве переехала с семьёй в Польшу.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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