Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Брак звезды МЮ под угрозой. Он устал от «духовного образа жизни» жены
Другие новости
06 июля 2025, 01:24 |
215
0

Брак звезды МЮ под угрозой. Он устал от «духовного образа жизни» жены

Маттейс де Лигт расстался со своей женой Аннеке всего через год после свадьбы

06 июля 2025, 01:24 |
215
0
Брак звезды МЮ под угрозой. Он устал от «духовного образа жизни» жены
Instagram. Аннеке Де Лигт

По сообщениям СМИ, защитник «Манчестер Юнайтед» Маттейс де Лигт расстался с женой Аннеке Де Лигт спустя год после свадьбы.

Планируемое в июле торжество в Италии отменили в последний момент.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Де Лигт сначала отдохнул один на Ибице, затем отправился на Барбадос.

По данным СМИ, их брак завершён. Причиной могли стать разногласия — футболист, как утверждается, устал от «чересчур духовного контента» своей жены.

По теме:
ВИДЕО. Футболист Барселоны красиво отдыхает с украинкой. В Польше
ФОТО. Скандал на похоронах Диогу Жоты. Вызывали полицию
Трогательная дань памяти Диогу Жоте от Oasis довела фанатов до слёз
фото Манчестер Юнайтед lifestyle Маттейс де Лигт развод Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Максим Лапченко Источник: Daily Star
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дэвид Хэй назвал единственного боксера, который победит Усика
Бокс | 05 июля 2025, 09:24 0
Дэвид Хэй назвал единственного боксера, который победит Усика
Дэвид Хэй назвал единственного боксера, который победит Усика

Британец считает, что у Дюбуа есть шанс на победу

Хаби АЛОНСО: «Ты должен немедленно уйти из мадридского Реала»
Футбол | 05 июля 2025, 08:14 1
Хаби АЛОНСО: «Ты должен немедленно уйти из мадридского Реала»
Хаби АЛОНСО: «Ты должен немедленно уйти из мадридского Реала»

Испанский тренер не хочет больше видеть Родриго

Огненная развязка с двумя удалениями. ПСЖ обыграл Баварию
Футбол | 05.07.2025, 21:06
Огненная развязка с двумя удалениями. ПСЖ обыграл Баварию
Огненная развязка с двумя удалениями. ПСЖ обыграл Баварию
Защитник Вереса рассказал о спарринге с Колосом
Футбол | 06.07.2025, 01:01
Защитник Вереса рассказал о спарринге с Колосом
Защитник Вереса рассказал о спарринге с Колосом
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Бокс | 05.07.2025, 05:23
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мегатрансфер. Арсенал готовит обмен Зинченко на звезду мирового футбола
Мегатрансфер. Арсенал готовит обмен Зинченко на звезду мирового футбола
04.07.2025, 07:27 2
Футбол
УСИК: «Это единственный соперник в моей карьере, которого я не люблю»
УСИК: «Это единственный соперник в моей карьере, которого я не люблю»
04.07.2025, 01:08 1
Бокс
Сенсация: чемпионка Aus Open 2025 вылетела с Уимблдона от 104-й ракетки
Сенсация: чемпионка Aus Open 2025 вылетела с Уимблдона от 104-й ракетки
04.07.2025, 17:35 2
Теннис
Матч Ястремской в 1/16 финала Уимблдона прерван. Даяне нужен камбек
Матч Ястремской в 1/16 финала Уимблдона прерван. Даяне нужен камбек
05.07.2025, 13:59
Теннис
Туран указал украинцу на дверь. Тренер не видит игрока в Шахтере
Туран указал украинцу на дверь. Тренер не видит игрока в Шахтере
04.07.2025, 08:18 8
Футбол
Ошибка, о которой пожалеют. Ямаль помешал Барселоне оформить трансфер
Ошибка, о которой пожалеют. Ямаль помешал Барселоне оформить трансфер
04.07.2025, 12:31
Футбол
Салах принял срочное решение после трагической гибели Диогу Жоты
Салах принял срочное решение после трагической гибели Диогу Жоты
04.07.2025, 11:04 2
Футбол
«Он больше этого заслужил». Энтони Джошуа – о реванше Усик – Дюбуа
«Он больше этого заслужил». Энтони Джошуа – о реванше Усик – Дюбуа
05.07.2025, 00:02 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем