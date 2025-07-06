Другие новости06 июля 2025, 01:24 |
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Брак звезды МЮ под угрозой. Он устал от «духовного образа жизни» жены
Маттейс де Лигт расстался со своей женой Аннеке всего через год после свадьбы
06 июля 2025, 01:24 |
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По сообщениям СМИ, защитник «Манчестер Юнайтед» Маттейс де Лигт расстался с женой Аннеке Де Лигт спустя год после свадьбы.
Планируемое в июле торжество в Италии отменили в последний момент.
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Де Лигт сначала отдохнул один на Ибице, затем отправился на Барбадос.
По данным СМИ, их брак завершён. Причиной могли стать разногласия — футболист, как утверждается, устал от «чересчур духовного контента» своей жены.
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