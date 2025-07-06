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06 июля 2025, 01:07 |
834
0

ФОТО. Скандал на похоронах Диогу Жоты. Вызывали полицию

Полицию вызвали на кладбище: могилу Диогу Жоты заполонили фанаты

06 июля 2025, 01:07 |
834
0
ФОТО. Скандал на похоронах Диогу Жоты. Вызывали полицию
Daily Mail. Похорон Диогу Жоты

В Португалии полиция была вызвана к могиле Диогу Жоты и его брата Андре Силвы после того, как фанаты начали массово фотографироваться возле захоронения — всего через несколько часов после похорон.

Прощание прошло в родном городе Гондомар.

Церемония в церкви была закрыта для публики, но тысячи человек слушали трансляцию снаружи.

После службы место захоронения открыли для фанатов, однако ситуация вышла из-под контроля: началась толкучка, люди делали фото у надгробий.

Полицию вызвали для разгона толпы, но позже фанаты снова вернулись на кладбище.

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Максим Лапченко Источник: Daily Mail
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