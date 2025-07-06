ФОТО. Скандал на похоронах Диогу Жоты. Вызывали полицию

В Португалии полиция была вызвана к могиле Диогу Жоты и его брата Андре Силвы после того, как фанаты начали массово фотографироваться возле захоронения — всего через несколько часов после похорон.

Прощание прошло в родном городе Гондомар.

Церемония в церкви была закрыта для публики, но тысячи человек слушали трансляцию снаружи.

После службы место захоронения открыли для фанатов, однако ситуация вышла из-под контроля: началась толкучка, люди делали фото у надгробий.

Полицию вызвали для разгона толпы, но позже фанаты снова вернулись на кладбище.