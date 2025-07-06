Федерико Вальверде повторил безумное достижение XXI века

В четвертьфинальном матче клубного чемпионата мира Реал победил Боруссию со счетом 3:2.

Этот матч стал знаковым для Федерико Вальверде, который сыграл уже 64-й матч в сезоне за Реал во всех турнирах.

Игроки, сыгравшие наибольшее количество матчей за клуб из европейской топ-5 в течение соревновательного сезона в XXI веке:

64 – Хосе Мануэль Хурадо (Атлетико) в сезоне 2009/10

64 – Оскар (Челси) в сезоне 2012/13

64 – Фернандо Торрес (Челси) в сезоне 2012/13

64 – Федерико Вальверде (Реал) в сезоне 2024/25