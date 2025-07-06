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Клубный чемпионат мира
06 июля 2025, 01:10 |
310
0

Федерико Вальверде повторил безумное достижение XXI века

Игрок Реала сыграл в очередном матче в сезоне

06 июля 2025, 01:10 |
310
0
Федерико Вальверде повторил безумное достижение XXI века
Getty Images/Global Images Ukraine

В четвертьфинальном матче клубного чемпионата мира Реал победил Боруссию со счетом 3:2.

Этот матч стал знаковым для Федерико Вальверде, который сыграл уже 64-й матч в сезоне за Реал во всех турнирах.

Игроки, сыгравшие наибольшее количество матчей за клуб из европейской топ-5 в течение соревновательного сезона в XXI веке:

  • 64 – Хосе Мануэль Хурадо (Атлетико) в сезоне 2009/10
  • 64 – Оскар (Челси) в сезоне 2012/13
  • 64 – Фернандо Торрес (Челси) в сезоне 2012/13
  • 64 – Федерико Вальверде (Реал) в сезоне 2024/25
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Федерико Вальверде клубный чемпионат мира по футболу Реал Мадрид статистика рекорд Хосе Мануэль Хурадо Оскар (футболист) Фернандо Торрес
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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