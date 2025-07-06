Клубный чемпионат мира06 июля 2025, 01:10 |
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Федерико Вальверде повторил безумное достижение XXI века
Игрок Реала сыграл в очередном матче в сезоне
06 июля 2025, 01:10 |
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В четвертьфинальном матче клубного чемпионата мира Реал победил Боруссию со счетом 3:2.
Этот матч стал знаковым для Федерико Вальверде, который сыграл уже 64-й матч в сезоне за Реал во всех турнирах.
Игроки, сыгравшие наибольшее количество матчей за клуб из европейской топ-5 в течение соревновательного сезона в XXI веке:
- 64 – Хосе Мануэль Хурадо (Атлетико) в сезоне 2009/10
- 64 – Оскар (Челси) в сезоне 2012/13
- 64 – Фернандо Торрес (Челси) в сезоне 2012/13
- 64 – Федерико Вальверде (Реал) в сезоне 2024/25
Captain Fede Valverde 🇺🇾 pic.twitter.com/du0etIMqy1— Madrid Zone (@theMadridZone) July 5, 2025
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