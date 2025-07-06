Трогательная дань памяти Диогу Жоте от Oasis довела фанатов до слёз

Группа Oasis почтила память Диогу Жоты на концерте в Кардиффе.

Братья Лиам и Ноэл Галлахеры впервые за 16 лет вышли на сцену вместе.

Во время исполнения хита «Live Forever» на большом экране появилось фото футболиста «Ливерпуля», погибшего в ДТП.

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Один из присутствующих поделился:

«Это было нечто невероятное. Почтение памяти Жоты через «Live Forever» — на совершенно другом уровне.

Пусть твоя душа покоится с миром, Диогу».