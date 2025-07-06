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  4. Защитник Вереса рассказал о спарринге с Колосом
Украина. Премьер лига
06 июля 2025, 01:01 |
48
0

Защитник Вереса рассказал о спарринге с Колосом

Семен Вовченко доволен результатом игры

06 июля 2025, 01:01 |
48
0
Защитник Вереса рассказал о спарринге с Колосом
ФК Верес. Семен Вовченко

Футболисты «Вереса» одержали вторую победу подряд во время подготовки к новому сезону — на этот раз над «Колосом» — 3:2.

Один из лидеров ровенчан, защитник Семен Вовченко, эксклюзивно для Sport.ua рассказал, чем ему запомнился сегодняшний контрольный матч.

«Еще была возможность для экспериментов, хотя соперники и пытались действовать в присущем им стиле. В частности, наш опорный полузащитник Игорь Харатин вышел в стартовом составе на позиции стопера. Этот опыт также может пригодиться. Конечно, не может не радовать, что «Верес», как и с «Нивой», снова действовал результативно, а пока последний наш «летний» новичок Денис Ндукве даже успел отметиться дебютным голом.

Я думаю, что этот поединок был полезен в информационном аспекте – как для нас, так и для гостей. Ведь не только в «Вересе» были игроки на просмотре. И хотя говорят, что в спаррингах результат – не главное, все же убежден, что эта победа придаст нам вдохновение, которое необходимо для преодоления серьезных нагрузок на тренировках».

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Верес Ровно товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Колос Ковалевка Семен Вовченко
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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