СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 июля

В воскресенье, 5 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:00 Шахтер – Словацко

1.58 – 4.35 – 5.30

19:00 Кишварда – Динамо

4.45 – 4.15 – 1.62

02:00 США – Мексика

3.12 – 3.12 – 2.47

ТЕННИС

19:00 Линда Носкова – Аманда Анисимова

2.29 – 1.71

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