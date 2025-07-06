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06 июля 2025, 00:28 |
19
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 июля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

06 июля 2025, 00:28 |
19
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 июля
ФК Динамо Киев

В воскресенье, 5 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:00 Шахтер – Словацко

Ggbet 1.58 – 4.35 – 5.30

19:00 Кишварда – Динамо

Ggbet 4.45 – 4.15 – 1.62

02:00 США – Мексика

Ggbet 3.12 – 3.12 – 2.47

ТЕННИС

19:00 Линда Носкова – Аманда Анисимова

Ggbet 2.29 – 1.71

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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