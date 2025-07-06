СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 июля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В воскресенье, 5 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
19:00 Шахтер – Словацко
19:00 Кишварда – Динамо
02:00 США – Мексика
ТЕННИС
19:00 Линда Носкова – Аманда Анисимова
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