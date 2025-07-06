ФОТО. Болезнь, которую скрывала Винус Уильямс: что произошло на Уимблдоне

Винус Уильямс рассказала, как на Уимблдоне-2016 едва не отказалась от финала парного разряда из-за резкой боли.

Её спас врач сестры Серены, благодаря которому она смогла выйти на корт.

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Изначально Винус считала, что это связано с синдромом Шегрена, но позже выяснилось — у неё фибромиома.

В 2023 году она успешно перенесла операцию.

сторию она рассказала в рамках месяца осведомлённости о фибромиоме, который проходит в июле.