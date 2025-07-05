ФОТО. Итальянская сексапильная журналистка украла шоу у футболистов. Топ
Элеонора Инкардона затмила футболистов на поле
Итальянская футбольная журналистка Элеонора Инкардона снова привлекла внимание.
Девушка полузащитника «Милана» Самуэле Риччи поделилась эффектными фото со стадиона, где появилась в стильном кремовом костюме и топе.
Журналистка работала на матче «Флуминенсе» - «Аль-Хиляль».
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В подписи Инкардона попрощалась с Орландо, намекнув на переезд в Нью-Йорк – на следующие матчи клубного чемпионата мира по футболу.
Поклонники в комментариях пророчат ей статус иконы стиля и делают ей множество комплиментов.
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