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05 июля 2025, 23:42 |
727
1

ФОТО. Итальянская сексапильная журналистка украла шоу у футболистов. Топ

Элеонора Инкардона затмила футболистов на поле

05 июля 2025, 23:42 |
727
1
ФОТО. Итальянская сексапильная журналистка украла шоу у футболистов. Топ
Instagram. Элеонора Инкардона

Итальянская футбольная журналистка Элеонора Инкардона снова привлекла внимание.

Девушка полузащитника «Милана» Самуэле Риччи поделилась эффектными фото со стадиона, где появилась в стильном кремовом костюме и топе.

Журналистка работала на матче «Флуминенсе» - «Аль-Хиляль».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

В подписи Инкардона попрощалась с Орландо, намекнув на переезд в Нью-Йорк – на следующие матчи клубного чемпионата мира по футболу.

Поклонники в комментариях пророчат ей статус иконы стиля и делают ей множество комплиментов.

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фото lifestyle девушки клубный чемпионат мира по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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movkli
і що? самку с *і*ьками 3+ николи не бачили, сумно за вас...
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