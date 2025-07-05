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  4. Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Без комментариев. Я не понимала вообще, что происходит»
Уимблдон
05 июля 2025, 21:52 |
2151
2

Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Без комментариев. Я не понимала вообще, что происходит»

Украинка пояснила, почему проиграла Бузас Манейро и покинула Уимблдон в третьем раунде

05 июля 2025, 21:52 |
2151
2
Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Без комментариев. Я не понимала вообще, что происходит»
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала поражение Джессике Бузас Манейро в матче 1/16 финала Уимблдонского турнира 2025:

– Что случилось в первом сете?

– Без комментариев. Я не понимала вообще, что происходит…

– А в чем была сложность?

– Просто в том, чтобы завести розыгрыш. Она стала сразу плотно пробивать, а я старалась хотя бы вернуть мяч в игру, вырвать какой-то мяч и завязать розыгрыш. Когда я играла слишком мягко – она отвечала плотно, когда я старалась чуть больше рисковать – я ошибалась. Второй сет я более-менее неплохо отыграла, где-то она тоже играла нестабильно. Третий сет вроде бы начали нормально. Потом моя подача была, по-моему вела 40:15, было два приема под заднюю линию. Я уже опустилась на колено – всё вылетает. У меня была мысль просто попасть обратно в корт. Потому что она во втором и третьем сете уже не давала ту плотность и была не так уверена в тех линиях.

– Насколько плотным было еще вращение, казалось, что ты не могла справиться.

– Я бы не сказала, что дело было во вращении, как мне казалось, а больше в том, что она хорошо давала глубину и плотность.

– Казалось, что ты не попадала центром ракетки по мячу, только потому, что мяч настолько быстро вращался и настолько быстро опускался, что ты по нему попадала нижней частью ракетки.

– Я этого особо не чувствовала. Но очень хорошо видела, что мяч на ракетке у меня вообще не сидел. Два приема при 40:15, потом 4:2, 15:40 на её подаче…

– Что в этот момент произошло?

– 15:40... На первом была хорошая подача в тело. У меня мяч просто соскальзывает в сетку. Потом подает эйс – сравнивает счет. Потом две первые подачи. Я не смогла вообще принять. Хотя просто шла на прием как обычно. И была цель просто вернуть мяч в корт, в центр, завязать розыгрыш, потому что в розыгрыше у меня было больше возможностей как-то навязать игру и темп. Играешь мягко – она сегодня очень неплохо стабильно отрабатывала. Как только был удобный у неё мяч – она сразу его продавливала. У меня сегодня был тот день, когда я не знаю просто… Реально без комментариев.

– Что делала во время паузы из-за дождя?

– Я поела, переоделась, сходила к физио, потому что пару дней назад начала чуть побаливать спина. Размялась снова…

– Как взаимоотношения с инструктором по йоге? Что она тебе дает?

– Очень хорошие. Я чувствую, что мое тело лучше восстанавливается, помогает спокойствие. Каждый день по 2 раза делаем йогу, растяжки. Также практикуем работу с дыханием, визуализацию… Но в таком матче как сегодня, то спокойствие не присутствует.

– Знаешь ли ты, что после прошлого матча роспропаганда назвала тебя «главной русофобкой Украины»?

– Мне все равно, что они сказали. Как мне на это отреагировать? Мне пофиг. Могут писать все, что хотят.

– Изменились ли планы на дальнейшие турниры, ты должна была играть в Праге?

– Я должна была играть в Гамбурге, а потом в Праге. Но я пока с Лондона улететь не могу, билетов на ближайшее время нет, сейчас решаем этот вопрос. Мне надо восстановить спину и немного колено.

– Довольна общим результатом на турнире?

– Я довольна, что я смогла хотя бы в двух матчах преодолеть для себя что-то внутреннее, и что я играла нормально. Сегодня, конечно, обидно... Особенно, когда понимаешь, что сетка тоже достаточно хорошая, что со всеми можно играть, плюс трава, плюс я была в неплохой форме. Поэтому такие матчи как сегодня, они очень обидные, потому что ты понимаешь, что где-то ветер, где-то ей чуть больше повезло, где-то она сыграла стабильнее, где-то я чуть больше ошибалась…

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Даяна Ястремская Джессика Бузас Манейро Уимблдон-2025
Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
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Комментарии 2
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Vanil10
Жодного адекватного пояснення дебільних рішень під час матчу і відсутності розуміння як змінити гру, коли вона складається не так як треба, йди фоткайся, красавіца(((
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+1
Vitason
Головне бабок заробила,а то все фігня!!Для красивого життя більш ніж достатньо! Звідси і результати, точніше їх практично відсутність,результат це другорядні речі,так їх не добиваються!!
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0
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