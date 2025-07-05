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Клубный чемпионат мира
05 июля 2025, 21:05 | Обновлено 05 июля 2025, 21:09
1190
0

Драма на Клубном ЧМ. Игроки ПСЖ получили 2 прямые красные за 10 минут

ПСЖ вышел в полуфинал турнира

05 июля 2025, 21:05 | Обновлено 05 июля 2025, 21:09
1190
0
Драма на Клубном ЧМ. Игроки ПСЖ получили 2 прямые красные за 10 минут
Getty Images/Global Images Ukraine

В конце матча четвертьфинала Клубного чемпионата мира между ПСЖ и Баварией парижане получили две прямые красные карточки за 10 минут игрового времени.

На 82-й минуте за грубый подкат удалили Уильяна Пачо, а на 90+2 минуте арбитр за отмашку от соперника удалил Люка Эрнандеса, который вышел на поле на 80-й минуте.

В целом, матч получился драматичным, учитывая страшную травму ноги игрока Баварии Джамала Мусиалы.

ПСЖ выиграл со счетом 2:0 благодаря голам Дезире Дуэ и Усмана Дембеле.

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ПСЖ Бавария клубный чемпионат мира по футболу ПСЖ - Бавария удаление (красная карточка) Лукас Эрнандес Уильян Пачо
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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