Драма на Клубном ЧМ. Игроки ПСЖ получили 2 прямые красные за 10 минут

В конце матча четвертьфинала Клубного чемпионата мира между ПСЖ и Баварией парижане получили две прямые красные карточки за 10 минут игрового времени.

На 82-й минуте за грубый подкат удалили Уильяна Пачо, а на 90+2 минуте арбитр за отмашку от соперника удалил Люка Эрнандеса, который вышел на поле на 80-й минуте.

В целом, матч получился драматичным, учитывая страшную травму ноги игрока Баварии Джамала Мусиалы.

ПСЖ выиграл со счетом 2:0 благодаря голам Дезире Дуэ и Усмана Дембеле.