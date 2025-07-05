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Испания
05 июля 2025, 20:50 | Обновлено 05 июля 2025, 20:57
734
0

Роналду одобрил трансфер игрока Реала. Клуб готов платить

Однако сам Родриго не хоче в Аль-Наср

05 июля 2025, 20:50 | Обновлено 05 июля 2025, 20:57
734
0
Роналду одобрил трансфер игрока Реала. Клуб готов платить
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго

По информации испанских СМИ, Аль-Наср после подписания нового контракта с Криштиану Роналду советовался с португальцем по поводу перехода вингера Реала Родриго.

Роналду дал позитивную характеристику и одобрил переход.

Отмечается, что 90 миллионов евро, которые просит за бразильца Реал, является приемлемой суммой для Аль-Насра, учитывая, что Родриго только 24 года.

Однако проблемой стало то, что Родриго на этом этапе карьеры не хочет переходить в команду из Саудовской Аравии и заинтересован в варианте с Арсеналом.

Ранее сообщалось, что тренер Хаби Алонсо уже дал добро на продажу игрока, который не входит в планы испанца.

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Родриго Гоес Аль-Наср Эр-Рияд Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги Криштиану Роналду
Иван Зинченко Источник: AS
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