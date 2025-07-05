Шахтер U-19 в спарринге проиграл серебряному призеру Второй лиги
«Колос-2» обыграл юношескую команду донецкого «Шахтера»
Футбольные клубы Украины готовятся к старту нового сезона. Контрольный поединок провели «Шахтер» U-19 и «Колос-2».
«Колос-2» в прошлом сезоне завоевал серебряные медали во Второй лиге. В решающем противостоянии команда уступила клубу «Пробой».
«Шахтер» U-19 также стал вторым в юношеском чемпионате Украины. Команда Алексея Белика пропустила вперед киевское «Динамо» U-19.
Матч между «Шахтером» U-19 и «Колосом-2» прошел в напряженной борьбе. «Колос» дважды выходил вперед а «Шахтер» дважды сравнивал. В составе «горняков» отличились Александр Ломага и Владислав Тютюнов. Причем Владислав реализовал пенальти.
И все же «Колос-2» сумел вырвать победу. Команда забила решающий мяч ближе к концу матча.
Товарищеский матч. 5 июля
«Шахтер» U-19 – «Колос-2» – 2:3
Голы: Ломага, Тютюнов – Рублев, Недоля, игрок на просмотре.
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