Шахтер U-19 в спарринге проиграл серебряному призеру Второй лиги

Футбольные клубы Украины готовятся к старту нового сезона. Контрольный поединок провели «Шахтер» U-19 и «Колос-2».

«Колос-2» в прошлом сезоне завоевал серебряные медали во Второй лиге. В решающем противостоянии команда уступила клубу «Пробой».

«Шахтер» U-19 также стал вторым в юношеском чемпионате Украины. Команда Алексея Белика пропустила вперед киевское «Динамо» U-19.

Матч между «Шахтером» U-19 и «Колосом-2» прошел в напряженной борьбе. «Колос» дважды выходил вперед а «Шахтер» дважды сравнивал. В составе «горняков» отличились Александр Ломага и Владислав Тютюнов. Причем Владислав реализовал пенальти.

И все же «Колос-2» сумел вырвать победу. Команда забила решающий мяч ближе к концу матча.

Товарищеский матч. 5 июля

«Шахтер» U-19 – «Колос-2» – 2:3

Голы: Ломага, Тютюнов – Рублев, Недоля, игрок на просмотре.