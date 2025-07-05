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Украина. Вторая лига
05 июля 2025, 20:01 |
233
0

Шахтер U-19 в спарринге проиграл серебряному призеру Второй лиги

«Колос-2» обыграл юношескую команду донецкого «Шахтера»

05 июля 2025, 20:01 |
233
0
Шахтер U-19 в спарринге проиграл серебряному призеру Второй лиги
ФК Ша

Футбольные клубы Украины готовятся к старту нового сезона. Контрольный поединок провели «Шахтер» U-19 и «Колос-2».

«Колос-2» в прошлом сезоне завоевал серебряные медали во Второй лиге. В решающем противостоянии команда уступила клубу «Пробой».
«Шахтер» U-19 также стал вторым в юношеском чемпионате Украины. Команда Алексея Белика пропустила вперед киевское «Динамо» U-19.

Матч между «Шахтером» U-19 и «Колосом-2» прошел в напряженной борьбе. «Колос» дважды выходил вперед а «Шахтер» дважды сравнивал. В составе «горняков» отличились Александр Ломага и Владислав Тютюнов. Причем Владислав реализовал пенальти.

И все же «Колос-2» сумел вырвать победу. Команда забила решающий мяч ближе к концу матча.

Товарищеский матч. 5 июля

«Шахтер» U-19 – «Колос-2» – 2:3

Голы: Ломага, Тютюнов – Рублев, Недоля, игрок на просмотре.

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товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк U-19 Вторая лига Украины Колос-2 Ковалевка Александр Ломага Владислав Тютюнов
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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