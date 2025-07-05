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Украина. Первая лига
05 июля 2025, 17:19 | Обновлено 05 июля 2025, 17:30
541
0

С прицелом на выход в УПЛ: клуб Первой лиги смотрит новичков

Буковина проводит активное межсезонье

05 июля 2025, 17:19 | Обновлено 05 июля 2025, 17:30
541
0
С прицелом на выход в УПЛ: клуб Первой лиги смотрит новичков
ФК Буковина

Как стало известно Sport.ua, на тренировочном сборе в Закарпатье «Буковина» просматривает двух потенциальных новичков. Это хорватский вингер Иван Пешич, который в 2020–2021 годах провел 26 матчей и забил 2 мяча за «Ворсклу», и правый защитник Василий Гакман, ранее отыгравший за черновицкий клуб шесть сезонов (последние два — с капитанской повязкой), пока летом 2023 года не перешел в «Верес».

33-летний Пешич, который за время карьеры успел также поиграть за множество клубов из Хорватии, Австрии, Румынии, Казахстана, беларуси и Армении, с февраля этого года оставался без команды. Последней его командой была «Киндия Тырговиште» из второго румынского дивизиона (17 матчей, 5 голов и 1 ассист в осенней части предыдущего сезона).

25-летний Гакман на днях разорвал контракт с «Вересом», за который в минувшем сезоне провел 8 матчей (все до Нового года), но затем надолго выбыл из строя из-за повреждения связок коленного сустава. Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Эпицентра».

5 июля в контрольном матче со «Скалой 1911» (4:0) в Поляне хорватский вингер отыграл за «Буковину» первый тайм, а украинский защитник — первые 20 минут во второй половине, после чего почувствовал дискомфорт все в том же левом колене и был заменен.

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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