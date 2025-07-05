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Клубный чемпионат мира
05 июля 2025, 18:10 |
612
0

Стали известны стартовые составы на матч ПСЖ – Бавария

Четвертьфинал клубного чемпионата мира стартует 5 июля в 19:00 по Киеву

05 июля 2025, 18:10 |
612
0
Стали известны стартовые составы на матч ПСЖ – Бавария
Коллаж Sport.ua

В субботу, 5 июня, состоится четвертьфинал клубного чемпионата мира между «ПСЖ» и мюнхенской «Баварией».

Встречу примет «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главные тренеры определились со стартовыми составами команд.

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Витинья, Невеш, Руис, Дуэ, Кварацхелия, Барколя

Бавария: Нойер, Лаймер, Упамекано, Та, Станишич, Киммих, Павлович, Олисе, Мусиала, Коман, Кейн.

Стартовые составы на матч «ПСЖ» – «Бавария»:

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клубный чемпионат мира по футболу Бавария ПСЖ ПСЖ - Бавария стартовые составы
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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