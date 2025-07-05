Стали известны стартовые составы на матч ПСЖ – Бавария

В субботу, 5 июня, состоится четвертьфинал клубного чемпионата мира между «ПСЖ» и мюнхенской «Баварией».

Встречу примет «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву.

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Главные тренеры определились со стартовыми составами команд.

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Витинья, Невеш, Руис, Дуэ, Кварацхелия, Барколя

Бавария: Нойер, Лаймер, Упамекано, Та, Станишич, Киммих, Павлович, Олисе, Мусиала, Коман, Кейн.

Стартовые составы на матч «ПСЖ» – «Бавария»: