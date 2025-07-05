Арсенал забирает вингера Челси. Стороны близки к трансферу

По информации Sky Sports, Челси готов к продаже вингера Нони Мадуэке в Арсенал. Игрок уже близок к согласованию условий контракта, дело осталось за клубами.

Челси этим летом приобрел Джейми Байно-Гиттенса и готоы расстаться с Мадуэке, который время от времени был важным игроком для тренера Энцо Марески.

В прошлом сезоне Мадуэке забил 11 голов и сделал 5 результативных передач в 45 матчах.

Сообщается, что игрок не требует трансфер и готов остаться, но после разговора с тренером Микелем Артетой дал добро на переход.