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Англия
05 июля 2025, 19:51 | Обновлено 05 июля 2025, 20:17
1195
0

Арсенал забирает вингера Челси. Стороны близки к трансферу

Мадуэке может оказаться в другой лондонской команде

05 июля 2025, 19:51 | Обновлено 05 июля 2025, 20:17
1195
0
Арсенал забирает вингера Челси. Стороны близки к трансферу
Getty Images/Global Images Ukraine. Нони Мадуэке

По информации Sky Sports, Челси готов к продаже вингера Нони Мадуэке в Арсенал. Игрок уже близок к согласованию условий контракта, дело осталось за клубами.

Челси этим летом приобрел Джейми Байно-Гиттенса и готоы расстаться с Мадуэке, который время от времени был важным игроком для тренера Энцо Марески.

В прошлом сезоне Мадуэке забил 11 голов и сделал 5 результативных передач в 45 матчах.

Сообщается, что игрок не требует трансфер и готов остаться, но после разговора с тренером Микелем Артетой дал добро на переход.

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Нони Мадуэке Арсенал Лондон Челси трансферы трансферы АПЛ Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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