Арсенал забирает вингера Челси. Стороны близки к трансферу
Мадуэке может оказаться в другой лондонской команде
По информации Sky Sports, Челси готов к продаже вингера Нони Мадуэке в Арсенал. Игрок уже близок к согласованию условий контракта, дело осталось за клубами.
Челси этим летом приобрел Джейми Байно-Гиттенса и готоы расстаться с Мадуэке, который время от времени был важным игроком для тренера Энцо Марески.
В прошлом сезоне Мадуэке забил 11 голов и сделал 5 результативных передач в 45 матчах.
Сообщается, что игрок не требует трансфер и готов остаться, но после разговора с тренером Микелем Артетой дал добро на переход.
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