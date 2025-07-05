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  4. Уле-Гуннар СУЛЬШЕР: «Наша главная цель – хорошо сыграть с Шахтером»
Лига Европы
05 июля 2025, 16:26 |
328
0

Уле-Гуннар СУЛЬШЕР: «Наша главная цель – хорошо сыграть с Шахтером»

Норвежский тренер уже предвкушает встречу с «горняками»

05 июля 2025, 16:26 |
328
0
Уле-Гуннар СУЛЬШЕР: «Наша главная цель – хорошо сыграть с Шахтером»
Getty Images/Global Images Ukraine. Уле-Гуннар Сульшер

Главный тренер «Бешикташа» Уле-Гуннар Сульшер, который ныне вместе с командой пребывает на предсезонных тренировочных сборах, поговорил с журналистами на тему предстоящего матча второго раунда квалификации Лиги Европы.

«Это будет сложный матч. Это будет хороший вызов с донецким «Шахтером». Мы знаем Арду Турана. Он тренер «Шахтера». Это будет сложный матч. Конечно, мы хорошо подготовимся. Наша главная цель – хорошо сыграть с «Шахтером», но мы очень хорошо подготовимся ко всему сезону», – заявил Сульшер.

Примечательно, что во втором раунде квалификации Лиги Европы-2025/26 «Бешикташу» предстоит сыграть с победителем пары «Шахтер» – «Ильвес», однако нынешний комментарий Сульшера дает понять, что норвежский специалист не верит в шансы финской команды пройти бронзового призера УПЛ.

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Уле Гуннар Сульшер Бешикташ Шахтер Донецк Лига Европы Ильвес - Шахтер Шахтер - Ильвес Ильвес Тампере
Алексей Сливченко Источник: CNN Turk
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