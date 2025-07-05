Уле-Гуннар СУЛЬШЕР: «Наша главная цель – хорошо сыграть с Шахтером»

Главный тренер «Бешикташа» Уле-Гуннар Сульшер, который ныне вместе с командой пребывает на предсезонных тренировочных сборах, поговорил с журналистами на тему предстоящего матча второго раунда квалификации Лиги Европы.

«Это будет сложный матч. Это будет хороший вызов с донецким «Шахтером». Мы знаем Арду Турана. Он тренер «Шахтера». Это будет сложный матч. Конечно, мы хорошо подготовимся. Наша главная цель – хорошо сыграть с «Шахтером», но мы очень хорошо подготовимся ко всему сезону», – заявил Сульшер.

Примечательно, что во втором раунде квалификации Лиги Европы-2025/26 «Бешикташу» предстоит сыграть с победителем пары «Шахтер» – «Ильвес», однако нынешний комментарий Сульшера дает понять, что норвежский специалист не верит в шансы финской команды пройти бронзового призера УПЛ.