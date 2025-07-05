Максим ТАЛОВЕРОВ: «Говорят, в Стоке тяжело и холодно. Я пришел бороться»
Украинец готов к жесткой борьбе
Украинский защитник Максим Таловеров покинул Плимут, который вылетел в Лигу 1, и перебрался в Сток Сити, который является середняком Чемпионшипа.
«Говорят, что в Стоке очень тяжело. Говорят, что здесь холодные ночи, что здесь все жестко. Но никакого страха, я сюда пришел не ради комфорта».
«Я пришел бороться. Приступаем к работе», – сказал Таловеров в коротком видео, которое опубликовал клуб.
Игрок сборной Украины подписал контракт на три года.
Minimal comfort, maximum fight.— Stoke City FC (@stokecity) July 5, 2025
Maksym Talovierov is a Potter 🇺🇦 pic.twitter.com/PmESmpZcUW
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