Максим ТАЛОВЕРОВ: «Говорят, в Стоке тяжело и холодно. Я пришел бороться»

Украинский защитник Максим Таловеров покинул Плимут, который вылетел в Лигу 1, и перебрался в Сток Сити, который является середняком Чемпионшипа.

«Говорят, что в Стоке очень тяжело. Говорят, что здесь холодные ночи, что здесь все жестко. Но никакого страха, я сюда пришел не ради комфорта».

«Я пришел бороться. Приступаем к работе», – сказал Таловеров в коротком видео, которое опубликовал клуб.

Игрок сборной Украины подписал контракт на три года.