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  4. Максим ТАЛОВЕРОВ: «Говорят, в Стоке тяжело и холодно. Я пришел бороться»
Англия
05 июля 2025, 15:50 | Обновлено 05 июля 2025, 16:05
616
0

Максим ТАЛОВЕРОВ: «Говорят, в Стоке тяжело и холодно. Я пришел бороться»

Украинец готов к жесткой борьбе

05 июля 2025, 15:50 | Обновлено 05 июля 2025, 16:05
616
0
Максим ТАЛОВЕРОВ: «Говорят, в Стоке тяжело и холодно. Я пришел бороться»
ФК Сток Сити

Украинский защитник Максим Таловеров покинул Плимут, который вылетел в Лигу 1, и перебрался в Сток Сити, который является середняком Чемпионшипа.

«Говорят, что в Стоке очень тяжело. Говорят, что здесь холодные ночи, что здесь все жестко. Но никакого страха, я сюда пришел не ради комфорта».

«Я пришел бороться. Приступаем к работе», – сказал Таловеров в коротком видео, которое опубликовал клуб.

Игрок сборной Украины подписал контракт на три года.

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Сток Сити Чемпионшип Максим Таловеров чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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