Помощь для Ротаня? В составе Полесья дебютировал 42-летний футболист
Сергей Кравченко вышел на поле вместо полузащитника Томера Йосефи
5 июля состоялся товарищеский матч, в котором сыграли австрийский «Хорн» и житомирское «Полесье». Украинская команда проводит тренировочные сборы в Австрии, где готовится к старту в Лиге конференций.
Во время поединка случился интересный эпизод в составе «волков» – вместо полузащитника Томера Йосефи на поле вышел 42-летний Сергей Кравченко, который является ассистентом главного тренера Руслана Ротаня.
Украинская команда одолела соперника со счетом 3:1. Возможно, выход на поле Кравченко связан с большой нагрузкой на футболистов за день, ведь 5 июля состоится и второй товарищеский матч. Соперником «Полесья» станет «ДАК 1904» из чемпионата Словакии.
Подопечные Ротаня начнут свой путь в Лиге конференций со второго квалификационного раунда. Соперником украинского коллектива стьанет победитель пары «Борац Баня-Лука» – «Санта-Колома».
ФОТО. Дебют Сергея Кравченко в составе Полесья в 42 года
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