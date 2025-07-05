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  4. Помощь для Ротаня? В составе Полесья дебютировал 42-летний футболист
Украина. Премьер лига
05 июля 2025, 14:23 |
1123
0

Помощь для Ротаня? В составе Полесья дебютировал 42-летний футболист

Сергей Кравченко вышел на поле вместо полузащитника Томера Йосефи

05 июля 2025, 14:23 |
1123
0
Помощь для Ротаня? В составе Полесья дебютировал 42-летний футболист
ФК Полесье Житомир. Сергей Кравченко

5 июля состоялся товарищеский матч, в котором сыграли австрийский «Хорн» и житомирское «Полесье». Украинская команда проводит тренировочные сборы в Австрии, где готовится к старту в Лиге конференций.

Во время поединка случился интересный эпизод в составе «волков» – вместо полузащитника Томера Йосефи на поле вышел 42-летний Сергей Кравченко, который является ассистентом главного тренера Руслана Ротаня.

Украинская команда одолела соперника со счетом 3:1. Возможно, выход на поле Кравченко связан с большой нагрузкой на футболистов за день, ведь 5 июля состоится и второй товарищеский матч. Соперником «Полесья» станет «ДАК 1904» из чемпионата Словакии.

Подопечные Ротаня начнут свой путь в Лиге конференций со второго квалификационного раунда. Соперником украинского коллектива стьанет победитель пары «Борац Баня-Лука» – «Санта-Колома».

ФОТО. Дебют Сергея Кравченко в составе Полесья в 42 года

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Николай Титюк Источник: ФК Полесье
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