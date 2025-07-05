Помощь для Ротаня? В составе Полесья дебютировал 42-летний футболист

5 июля состоялся товарищеский матч, в котором сыграли австрийский «Хорн» и житомирское «Полесье». Украинская команда проводит тренировочные сборы в Австрии, где готовится к старту в Лиге конференций.

Во время поединка случился интересный эпизод в составе «волков» – вместо полузащитника Томера Йосефи на поле вышел 42-летний Сергей Кравченко, который является ассистентом главного тренера Руслана Ротаня.

Украинская команда одолела соперника со счетом 3:1. Возможно, выход на поле Кравченко связан с большой нагрузкой на футболистов за день, ведь 5 июля состоится и второй товарищеский матч. Соперником «Полесья» станет «ДАК 1904» из чемпионата Словакии.

Подопечные Ротаня начнут свой путь в Лиге конференций со второго квалификационного раунда. Соперником украинского коллектива стьанет победитель пары «Борац Баня-Лука» – «Санта-Колома».

ФОТО. Дебют Сергея Кравченко в составе Полесья в 42 года